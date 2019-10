Disputan las tres últimas fechas del Maxi Vóley

Este domingo 3 de noviembre, se jugarán las tres últimas fechas del campeonato de Maxi Vóleibol femenino 2019, en las instalaciones del Complejo Municipal General San Martín de nuestra ciudad.

Luego de la disputa de los encuentros de la jornada de cierra, se precederá a la entrega de premios a los equipos participantes, recordándose que compiten elencos de Junín y de ciudades vecinas.

Hasta el momento, así están las posiciones:

Club Junín (Tati) lídera con 43 puntos; Baigorrita tiene 36; Club Junín (Belén) suma 34; Rojas tiene 29; Las Morochas, 22; Sarmiento y Las Michelinas, 14; y cierra con 9 unidades el conjunto de Roberts.

Programación que va a cerrar el certamen

La última jornada, la cuarta del certamen, a disputarse el venidero domingo 3, tiene estos encuentros previstos:

Cancha 1: A las 10, Roberts vs. Sarmiento; a las 11, Club Junín (Belén) ante Rojas; desde las 12, Baigorrita vs. Club Junín (Tati); a las 13, Michelinas vs. Vedia; a las 14, Club Junín (Tati) vs. Roberts; a las 15, Rojas enfrentará a Michelinas; a las 16, Club Junín (Belén) vs. Las Morochas; y a partir de las 17, Roberts vs. Baigorrita.

Cancha 2: Desde las 10, Vedia vs. Las Morochas; hora 11, Los Toldos vs. Las Michelinas; a las 12, Los Toldos vs. Sarmiento; hora 13, Las Morochas vs. Rojas; desde las 14, Club Junín (Belén) vs Baigorrita; a las 15, Vedia ante Sarmiento y completarán a las 16 horas, Club Junín (Tati) vs. Los Toldos.