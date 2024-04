Dio comienzo la Liga Regional femenina

Empezó a disputarse la Liga Regional de Maxi Vóleibol femenino, organizada por las dirigencias del Club Junín y del Club Atlético Sarmiento de nuestra ciudad.

La competencia tiene la participación de diez equipos de toda la región y va a constar con torneos "Apertura", cuya primera fecha ya se jugó, y "Clausura", a lo que se sumará una final anual de la temporada 2024.

Estos fueron los resultados de la primer jornada desarrollada en las instalaciones del Club Junín;

Zona "A": Club Junín Rojo venció dos sets a uno a Sarmiento Agustín, con parciales de 25-21; 22-25 y 15-3.

Alsina de Los Toldos derrotó 2 a 0 a Compañía de Salto, con sets que finalizaron 25-17 y 25-14.

Club Junín Rojo se impuso 2 a 0 a Compañía, con parciales de 27 a 25 y 25 a 14.

Alsina de Los Toldos dio cuenta de Vedia, 2 a 0, con sets que terminaron 25-15 y 25-19 para los de General Viamonte.

Sarmiento Agustín le ganó 2 a 0 a Vedia, por 25-23 y 25-21.

Con estos resultados, las posiciones quedaron así conformadas en el grupo "A":

1º) Alsina de Los Toldos, con seis puntos; 2º) Club Junín Rojo, 5 unidades; 3º) Sarmiento Agustín, 4; 4º) Vedia y Compañía de Salto Argentino, ambos sin puntos.

La zona "B"

Por la zona "B", Sarmiento Gaspar doblegó dos sets a cero a Club Junín Blanco, imponiéndose 25-20 y 28-26.

Rivadavia de Junín superó 2 a 0 a Municipalidad de Lincoln, por 25 a 11 y 25 a 12.

Club Junín Blanco derrotó 2 a 1 a Municipalidad de Lincoln, con parciales de 20-25; 25-16 y 15-10.

Rivadavia de Junín se impuso por 2 a 0 a Deportivo Baigorrita, por 25-22 y 25-23.

Sarmiento Gaspar 2 vs. Deportivo Baigorrita 1, con sets que finalizaron 25-16; 10-25 y 15-10.

Las posiciones del grupo "B" quedaron así conformadas:

1º) Rivadavia de Junín, 6 puntos; 2º) Sarmiento Gaspar, con 5; 3º) Club Junín Blanco, 3 unidades; cerrando con un punto Deportivo Baigorrita y Municipalidad de Lincoln.

Segunda fecha

La segunda fecha se va a jugar domingo 19 de mayo, con la siguiente programación:

Zona "A", desde las 9, Compañía de Salto Argentino vs. Sarmiento Agustín; a las 10, Club Junín Rojo ante Vedia; desde las 11, Alsina de Los Toldos frente a Sarmiento Agustín; desde las 12, Vedia vs. Compañía General de Salto; y a partir de las 13, Alsina de Los Toldos contra Club Junín Rojo.

Zona "B": A las 9, Municipalidad de Lincoln vs. Sarmiento Gaspar; a las 10, Baigorrita ante Club Junín Blanco; desde las 11, Rivadavia de Junín enfrentará a Sarmiento Gaspar; a las 12, Baigorrita vs. Municipalidad de Lincoln; a las 13 cierran la fecha por esta zona Rivadavia de Junín vs. Club Junín Blanco.