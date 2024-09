Continuó la disputa de la Liga Regional

Continuó disputándose la Liga Regional de Maxi Vóleibol, jugándose la segunda fecha en el gimnasio del Club Junín, registrándose los siguientes resultados en esta jornada:

Alsina de Los Toldos 2 vs. Club Junín Belén "B" 0.

Baigorrita 2 vs. Club Junín Belén "A" 0.

Sarmiento Agus 2 vs. Compañía de Salto 0.

Alsina de Los Toldos 2 vs. Club Junín Tati 1.

Baigorrita 2 vs. Sarmiento Gaspar 1.

Club Junín Belén "A" 2 vs. Club Junín Tati 0.

Sarmiento Agus 0 vs. Alsina de Los Toldos 2.

Baigorrita 2 vs. Compañía de Salto 1.

Club Junín Belén "A" 2 vs. Club Junín Belén "B" 1.

Club Junín Tati 2 vs. Sarmiento Gaspar 0.

Con estos resultados, así quedó la tabla de posiciones del torneo de Maxi Vóleibol:

Alsina de Los Toldos, 14 unidades; Deportivo Baigorrita y Sarmiento Gaspar, 10; Club Junín Tati, 9; Sarmiento Agustín, 7; Club Junín Belén "A", 6; Compañía de Salto, 3; y Club Junín Belén "B", un punto.

Próxima fecha

La próxima fecha se disputará el domingo 27 de octubre y estos son los partidos de la tercera jornada:

A las 9, Club Junín Belén "B" vs. Compañía de Salto; y Sarmiento Gaspar vs. Alsina de Los Toldos. A las 10, Sarmiento Agustín vs. Deportivo Baigorrita; y Club Junín Tati vs. Compañía de Salto.

Desde las 11, Club Junín Belén vs. Alsina de Los Toldos; y Sarmiento Gaspar vs. Club Junín Belén "B". A las 12, Sarmiento Agustín vs. Club Junín Belén "A"; y Club Junín Tati ante Baigorrita.