Temporada alta de alergias: el impacto de la pelusa de los plátanos

Con el inicio de la primavera, quedó inaugurada la temporada alta de alergias. En Junín, la pelusa que suelta el fruto del plátano suele ser señalada como una de las principales causas de estos cuadros molestos.

Si bien las alergias están presentes durante todo el año, en esta época comienzan a surgir, o a recrudecer, aquellas asociadas a cuestiones ambientales: las alergias estacionales.

Las reacciones más frecuentes las conocen bien los afectados; incluyen picazón en la piel, goteo nasal, estornudos. Eso es lo típico, pero el listado completo puede incluir ojos enrojecidos y llorosos y picazón en ellos.

Consultado por Democracia, el médico neumonólogo y alergista Luis María Rosas aseguró que en las últimas semanas “aumentaron un poco las consultas por alergia al polen y por aquellas reacciones relacionadas con la primavera”.

Sin embargo, aclaró que “durante todo el año hay distintos tipos de pólenes”. “Por ejemplo, en otoño están las gramíneas que dan alergia”, aclaró.

“Las consultas más frecuentes en esta época son rinitis alérgica, asma bronquial y urticaria. Lo que sucede es que el 15% de la población mundial es alérgica. Como consecuencia, tenemos un buen porcentaje en Junín -cerca de 15.000 personas- que tienen atiopía, que es el nombre que se le da a la alergia. Significa ‘reacción no esperada del organismo ante un antígeno’”, explicó. En cuanto a las recomendaciones para los alérgicos, el médico sostuvo que “dependen del tipo de alergia”. “Hay alergias a los alimentos, a medicamentos, al ácaro, a la caspa o pelo de animales y también a los cambios de temperatura”, detalló.

“Respecto a la protección en caso de la exposición y alergia a los plátanos, sería conveniente que una persona a la que le pican los ojos porque le pincha la pelusa del plátano o le da tos, comience a usar barbijo y anteojos como protección”, relató.

En relación al uso de barbijos, consideró que su utilidad es “muy baja”. “Estos elementos no filtran el polen y, además, el polen ingresa por los ojos ahora. Sí se recomienda el uso de máscaras de protección para aquellas personas que trabajan con elementos que se pueden inhalar, que son peligrosos para el pulmón, como el asbesto que puede producir cáncer de pleura, o los pólenes que se incrustan en los pulmones y después producen fibrosis pulmonar. En esos casos se recomienda máscara, pero no barbijo”, expresó.

Reacciones y alergias

Por otra parte, el doctor Luis María Rosas marcó una diferencia entre alergias y reacciones. “Hay reacciones por hipersensibilidad y hay otras que son reacciones alérgicas. Por ejemplo, cuando una persona pasa de un lugar donde hace frío a otro espacio con calor, empieza con estornudos; esa es una reacción por hipersensibilidad. En tanto, cuando tiene una reacción por contacto con un polen o con un medicamento, es una reacción alérgica o de tipo atópica”, explicó.

En ese sentido, destacó que la alergia es una enfermedad hereditaria, “igual que la diabetes, que la hipertensión y que otras enfermedades hereditarias”. “El síntoma de la alergia puede empezar cuando tenés un año o cuando tenés 77. La enfermedad puede estar escondida toda la vida porque depende de los factores concausales que te puedan desencadenar la enfermedad”, detalló.

“Con respecto a la hipersensibilidad, no está demostrado si es hereditaria o no. No se sabe porque no se han encontrado genes asociados en la alergia”, concluyó.