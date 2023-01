Motivará gran festejo la celebración del 110º aniversario del Club Jorge Newbery

Durante la denominada cena "Aniversario", se van a festejar los 110 años de proficua y destacada labor institucional del Club Jorge Newbery de Junín (fundado el 13/01/1913), ágape previsto para el viernes 24 de febrero que reunirá en torno a una mesa a la amplia familia de la entidad del Pueblo Nuevo.

Las tarjetas ya están a la venta y se pueden solicitar en la sede social de España e Italia (inaugurada el 13 de enero de 1943, para el 30º aniversario, siendo por entonces presidente Maximiliano Patiño), en el predio de Lavalle y Maipú o ante los miembros de la comisión directiva que preside Lautaro Mazzutti.

El actual titular de la dirigencia newberysta, un apellido ligado a los "aviadores" desde hace varios años, ya que su padre -el contador Armando Mazzuti- fue en vida también presidente e integrante de distintas comisiones del CJN.

Lautaro, al ser entrevistado por Democracia, no dudó en indicar inicialmente: "El club se encuentra en un muy buen momento, sin estar ajeno a los problemas que tenemos todos las instituciones de barrio. En los últimos años tuvimos un crecimiento exponencial del fútbol femenino, con muchísimas nenas y mujeres practicando. Siempre digo que hoy no se puede pensar los clubes sin el rol que ocupa la mujer. Por su parte, las divisiones inferiores masculinas siguen creciendo y mejorando años tras año y si bien en la primera división no tuvimos un buen Nocturno, el equipo tiene una línea de trabajo y de juego que se destaca. La idea es seguir por el mismo camino".

Luego de resaltar que "Estamos viviendo una gran temporada de pileta, con más de cien niñas y niños que concurren y otras tantas personas que a diario se acercan a disfrutar de nuestro natatorio y las comodidades de nuestro amplio predio. Eso nos llena de orgullo", el Dr. Mazzutti expresó: "Como proyecto inmediato tenemos la terminación del gimnasio, para potenciar el entrenamiento de nuestros jugadores y jugadoras, pero también para que esté abierto a toda la comunidad. Este gimnasio está en un 80 % terminado y, además, estamos construyendo un Salón de Úsos Múltiples (SUM) que trataremos de terminar luego de concluir con el gimnasio. Otra prioridad es conseguir y armar un predio deportivo, ya que el club nos ha quedado chico".

"Una de las cosas más importantes de mi vida", señaló

Cuando me preguntan qué significa para mi el Club, digo que es una de las cosas más importantes de mi vida. No tengo recuerdos de algún momento de mi vida que no esté relacionado con Jorge Newbery. Es mi infancia y mi adolescencia, la mayoría de los recuerdos con mi viejo (Armando) son en el club, que es mi familia, es mi casa. Para estas fechas, uno recuerda a muchísimas personas que dejaron parte de su vida en el club y tenemos la obligación de honrarlos", expresó con emoción".

Tras ello, mandó "Un abrazo afectuoso a toda la familia newberysta en estos 110 años de la fundación de nuestra entidad y los invito a que se acerquen al Club, ya que a Jorge Newbery lo hacemos grande entre todos", para finalmente expresar: "Quiero agradecerles a todos lo compañeros y compañeras de comisión directiva, quienes trabajan todos los días incansablemente para que el club esté cada día mejor. Sin ellos sería imposible. Lo hago extensivo también a todos los entrenadores, profesores, jugadores/as, al 'canchero', etc., ya que todos manifiestan un compromiso digno de destacarse", completó Lautaro Mazzutti.

Una rica historia como institución

El Club Jorge Newbery de Junín comenzó a gestarse en el año 1912, cuando un grupo de jóvenes entusiastas decide crea un Club que se llamaría inicialmente Porteño. Sería la génesis del actual CJN, cuyo nombre fue un homenaje, en vida, a un cabal deportista como lo fue el aviador Jorge Newbery.

La primera comisión directiva fue integrada un 13 de enero de 1913, por Tomás Leonard , Miguel Sexton, Bernardo Gallagher, Luis García, Albino Caporaletti, Santiago Meehan y Carlos Mesa, funcionando la primera sede en la esquina de Cabrera y Carlos Pellegrini.

En el año 1915 se inició en la práctica del fútbol y consigue su primer campeonato, en tanto que posteriormente se fundó la Liga Deportiva Oeste y la Institución forma parte de ella desde su inicio.

En estos 110 años, Newbery ha ganado más de 30 campeonatos de fútbol liguista, además de participar en torneos provinciales y nacionales, entre ellos en los Nacionales de la máxima categoría afista en la década del '70.

Se recuerda como uno de los grandes hitos deportivos, además de los títulos y participaciones en torneos nacionales, el triunfo logrado por los "aviadores" ante el poderoso River Plate de Núñez, en un estadio Eva Perón de Sarmiento colmado, 1 a 0 con gol de penal anotado por Hugo Spadaro. Newbery -que logró su ansiada personería jurídica en 1939- ha competido periódicamente en los torneos Federales ("C" y "B") y en lo institucional, se realizan permanentes obras en la sede de España e Italia; en el campo de deportes y en otros espacios de la entidad.

Durante muchos años, sus socios y parte de la comunidad juninense disfrutaron de la pileta de alto nivel, inaugurada en 1958 y ubicada en la sede social del barrio Pueblo Nuevo, en tanto que en 1972 se inauguró el amplio gimnasio de calle Jorge Newbery 263.

Deben recordarse, además, los "famosos" bailes de carnaval del CJN, los cuales contaron con eventos animados por artistas de nuestro medio, nacionales e internacionales, en el marco de un salón ambientado especialmente. Además, en el salón ubicado debajo de la pileta, funcionaron confiterías bailables, denominadas como "Egrojs", África, Mambrú, Máster Hand, Long Time, etc .

En la actualidad, desactivada la pileta de la sede social (recinto "histórico" que es de todas maneras objeto de nuevas obras y remodelaciones permanentes), se llevó toda la actividad deportiva y recreativa al campo de deportes de Maipú y Lavalle.

Allí se construyeron dos piscinas, una con medidas olímpicas y otra para niños, el salón multiuso (SUM), la secretaría, se mejoró y dotó de iluminación y tribunas al estadio de fútbol (al que se dotó de riego computarizado), se construyeron dos canchas de fútbol con piso sintético y se efectuaron otras obras y mejoras, que permiten engrandecer al Club, llevándolo a la destacada realidad actual.

Así, por el camino que marcaron los pioneros y que sigue la dirigencia actual liderada por Lautaro Mazzutti, el Club Jorge Newbery sigue cumpliendo desafíos, engrandeciendo su rica historia como señera y querida institución juninense.