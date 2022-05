Disputaron la segunda jornada de la “Copa Gobierno de Junín”

Se disputó el domingo pasado la segunda fecha del certamen regional de vóleibol femenino en el que está en juego la “Copa Gobierno de Junín”, organizado por la dirigencia de los clubes Sarmiento y Junín.

Los resultados registrados en los diferentes encuentros que se llevaron a cabo, fueron los siguientes:

Sarmiento Moncho 0 vs. Deportivo Baigorrita 2.

Leandro N. Alem 2 vs. Sarmiento Vale 0.

Club Junín Belén 2 vs. Sarmiento Aldana 1.

Alsina de Los Toldos 2 vs. Club Junín Tati 0.

Sarmiento Moncho 2 vs. Rojas 0.

Leandro N. Alem 2 vs. Rivadavia de Junín 1.

Club Junín Belén 0 vs. Deportivo Baigorrita 2.

Sarmiento Aldana 2 vs. Sarmiento Vale 0.

Alsina de Los Toldos 2 vs. Sarmiento Moncho 0.

Leandro N. Alem 2 vs. Club Junín Tati 0.

Sarmiento Aldana 0 vs. Rivadavia de Junín 2.

Club Junín Belén 1 vs. Rojas 2.





Regional masculino en Pergamino y las damas, en Lincoln

El vóleibol del Club Sarmiento de Junín presentó por primera vez en un torneo dos conjuntos de categorías formativas masculinas, participando del abierto regional jugado en Pergamino. En la vecina ciudad, los chicos de la divisional Sub-14 ganaron tres partidos, ante Viajantes y Gimnasia y Esgrima, ambos elencos de Pergamino, y frente a Unión Carmeña de Carmen de Areco, todos por 2 sets a 0 y perdieron contra el representativo de la localidad de Mariano H. Alfonzo, en el encuentro final, por el mismo resultado.

En la categoría Sub-18, los varones del CAS, luego de ganar su zona ante los conjuntos de Martín Illia de Pergamino, Club Junín y Gimnasia y Esgrima de Pergamino, también perdieron la final ante Alfonzo. Además, también el pasado fin de semana en la ciudad de Lincoln, se jugó la primera fecha del torneo de la Asociación de Vóley del Noroeste de Buenos Aires (Avnoba).

En la vecina localidad, el equipo Sub-13 femenino del Club Sarmiento ganó su zona frente a Rivadavia de Lincoln y Unión Carmeña, y cayó en la final ante Club Junín, en todos los partidos con resultados de dos sets a cero. Por su parte, el conjunto Sub-16 perdió en la zona ante sus pares del Club Junín y de Unión Carmeña, ganando su partido de cruce ante Rivadavia de Junín. Más allá de los resultados deportivos, que fueron muy buenos, las delegaciones de la institución “verde” regresaron felices por poder seguir desarrollando y sosteniendo el proyecto del vóleibol en el Club Atlético Sarmiento.