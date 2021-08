Con presencia juninense, Argentina comenzó la competencia en el Mundial Infantil de Ajedrez

Por modalidad virtual, comenzó el Mundial Infantil de Ajedrez organizado por la FIDE, con una delegación de 30 jóvenes en representación de Argentina. El equipo nacional tendrá entre sus filas a la juninense Sofía Bontempi. El mundial se disputará en cinco grupos de edades diferentes: menores de 10, 12, 14, 16, 18, y 2 absoluto y femenino.

Leandro Plotinsky, árbitro internacional de la FIDE, destacó el potencial del equipo argentino. “Nuestros chicos y chicas tienen un muy buen nivel. Ilan Schnaider posee muchísimas chances porque es top mundial. Lo más importante es que la FADA les dio 6 clases de entrenamientos con los principales Grandes Maestros de Argentina”, expresó. Y sobre los objetivos, agregó: “Que el entrenamiento del torneo y toda la tensión les sirva para que, cuando vuelvan a la presencialidad, estén mucho más preparados”.

El certamen constará de dos etapas: la primera (de selección) se jugará en torneos separados del sistema suizo de 10 rondas online (femenino Sub 10, 12, 14, 16, 18 y Open Sub 10, 12, 14, 16 y 18); su ritmo de juego será de 10 minutos más un incremento de 3 segundos a partir del primer movimiento. La segunda, cuyo ritmo será de 15 minutos más unos 10 segundos a partir del primer movimiento, consistirá en un torneo KO de 16 jugadores, match ida y vuelta, y desempate Armagedon si fuese necesario.

En relación al torneo, la árbitro internacional Beatriz Liendro, comentó : “Tenemos como promesas a Ana Paola Borda (sub 18 femenino) y Francisco Fiorito (sub 12 absoluto), además de Ilán, que está clasificado a la final de diciembre porque es el Nº 1 del mundo en su categoría. Los chicos van con el objetivo de lograr el mejor rendimiento posible”.

Los participantes argentinos serán Vanesa Guzmán, Jazmín Donda y Sol Ángeles Muruchi Machaca (Sub 10 femenino), Agustín Duarte, Pedro Serulnicoff y Faustino Oro (sub 10 absoluto), Isisi Daiara Veliz, Ernestina Adam y Oriana Helena Tobares (sub 12 femenino), Francisco Fiorito, Maximo Peralta y Jacob Plazas (sub 12 absoluto), Abril Sánchez, Gabriela Galeano y Sofía Bontempi (sub 14 femenino), Luca Petti, Joaquín Fiorito y Matías Handstok (sub 14 absoluto), Constanza Bertorello, Anna Laura Scarsi y Sofía Brito (sub 16 femenino), Tobías Moreno Pérez, Franco Abramor y Mathías Rodriguez (sub 16 absoluto), Ana Paola Borda, Guadalupe Mayeregger y Florencia Acosta (sub 18 femenino), Juan Martin Ibarra, Agustín Villarreal y Valentín Aguilar (sub 18 absoluto); Ilan Schnaider está clasificado directamente a la final.