Por modalidad virtual, continúan las clases de ajedrez en el club Villa Belgrano

Las pandemia del Covid-19, que mantiene en los últimos días a los clubes con las puertas cerradas, desde el anuncio de un endurecimiento de las restricciones hasta el 30 de mayo, no logró frenar la actividad de la Escuela de Ajedrez de Villa Belgrano, que este año inició un nuevo ciclo, en sus más de 50 años de vigencia.

Desde el jueves pasado, las clases -que se venían llevando a cabo en la sede de Avenida Libertad 950- se trasladaron al formato online, bajo la conducción del exalumno y destacado jugador juninense Enzo Leto.

Las características de la disciplina y la fuerte presencia a nivel mundial del ajedrez en las plataformas electrónicas, incluso con torneos en los que participan los mejores del mundo en la especialidad, hicieron posible la continuidad de las clases, pero la modalidad virtual también plantea sus propios desafíos a la enseñanza.

"Como los clubes están cerrados, la idea es seguir realizando la actividad de manera virtual. Actualmente, estamos trabajando con entre 6 y 7 chicos. Para quienes tienen experiencia, entrenar de manera online no trae demasiados inconvenientes, pero para los que recién empiezan sí es un poco más difícil", comentó Leto a Democracia.

Por el perfil de jugadores que se incorporaron este año a la Escuela de Ajedrez, el juego parece atraer más a los adolescentes que a los adultos, para la etapa de iniciación. "Los chicos nuevos que empezaron ahora tienen entre 11 y 15 años. Algunos jugaban al fútbol en el club y lo vieron como una posibilidad de aprender algo nuevo, mientras que otros no hacen deporte, pero se acercaron porque viven en el barrio", precisó.



"En su mayoría, los que se incorporaron a la Escuela sabían jugar o algo habían aprendido antes, los movimientos básicos de las piezas, pero algunos no y vinieron empezar desde el inicio. Mientras la actividad se pueda desarrollar de manera presencial, no hay demasiados inconvenientes, pero con la modalidad virtual es algo más complicado tener una diferencia marcada de nivel entre los que entrenan", agregó.

Dicha limitación de la plataforma electrónica, que impide separar los grupos de nivel en el espacio, en el mismo horario, es el principal desafío que enfrenta Leto en su etapa a cargo de la Escuela creada por Carlos Carozza y Oscar Italiano, en 1969.

"Es un problema, claramente, que se da con el entrenamiento online, porque en las clases presenciales se pueden organizar los grupos según si están más o menos avanzados e ir trabajándolos, pero si suman personas que nunca habían jugado, es un poco más complicado. Por eso, estamos tratando de seguir con los que ya venían desde el inicio y de a poco ir incorporando a los que quieran empezar", aseguró.

En esa línea, Leto destacó el progreso de los chicos que están entrenando desde que está al frente de las clases. "Venimos avanzando muy bien, ya arrancamos con cuestiones de táctica y a estudiar distintos problemas ", afirmó.

Auge del ajedrez virtual

Por otra parte, el joven ajedrecista juninense mencionó la expansión importante que tuvo la disciplina en su modalidad virtual, en los últimos tiempos.

"El año pasado se vio que creció muchísimo, prácticamente todo el mundo jugó ajedrez en línea. Este año, quizás se estabilizó un poco, pero sigue habiendo torneos todo el tiempo, incluso algunos muy importantes, en los que participan los mejores ajedrecistas del mundo y con importantes premios en dinero", subrayó.