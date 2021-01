Alejo Britos: “Desde el primer día vamos a pelear para poder entrar a los playoff”

Alejo Britos, el nuevo refuerzo de Ciclista Juninense para esta temporada, habló con Democracia acerca de cómo va la pretemporada y lo que se viene en La Liga Argentina de Básquetbol.



El plantel

“Veo un equipo muy bueno. Un gran grupo humano que está trabajando día a día para llegar lo mejor posible al arranque del torneo, que será duro, pero tenemos mucha confianza”.



Objetivos

“Los objetivos los vamos a ir planteando con el correr de los partidos. Desde el primer día trataremos de pelear por entrar a playoff y, si puede ser siendo protagonistas, muchísimo mejor. Tenemos que ir de a poco construyendo un camino y eso es bueno”.



Momento personal

“Me encuentro muy bien desde lo personal, con muchas ganas de que arranque el torneo. Me siento muy cómodo con el sistema de juego que plantea Daniel y me parece que puedo aportar muchas cosas al equipo”.



La ciudad

“Me encontré con una ciudad muy linda, muy tranquila. Poco a poco voy a ir conociendo algunos lugares que tiene la ciudad”.



Los rivales

“En los rivales veo equipos muy bien armados, algunos de ellos mantuvieron su base, otros son equipos totalmente nuevos".

En mi forma de ver las cosas, no hay candidatos, La Liga Argentina es un torneo muy parejo y vamos a estar a la altura de las circunstancias”.





Rivadavia suma jugadores

El mercado de la Liga Argentina se sigue moviendo a menos de un mes de reanudar su competencia oficial. Rivadavia Basket es uno de los elencos que apuesta fuerte a dejar cerrado su plantel en la medida que le fuera posible.

Ayer anunció el regreso del base Valentín Costa a la institución. Tuvo un paso durante la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional en defensa de la camiseta de Comunicaciones de Mercedes, donde promedió 1.5 puntos, 3.5 rebotes y 3.5 asistencias en dos encuentros.

Once horas más tarde, se agregó la confirmación de la llegada del alero Agustín Más Delfino, quien se de-sempeñó en la estructura de Tomás de Rocamora en la última campaña.

Por último, se agregaron los regresos de Stefano Arancibia, Guido Francese y Khalil Adaron para tener en total cinco jugadores confirmados. El roster se completará en los próximos días.

Solari en San Isidro

Se informó que Nicolás Solari formará parte del plantel de la Liga Argentina de San Isidro de San Francisco. Fue anunciado en las redes sociales del club.

Solari es un base oriundo de Santa Fe que se desempeñó en Santa Paula de Gálvez, que disputó el Torneo Federal. El equipo santafesino se bajó de la competencia y el armador buscó nuevos rumbos.

El Halcón Rojo tiene en su plantel a Santiago Assum, Juan Cruz Oberto, Adrián Forastieri, Lisandro Gómez Quintero, Tomás Aimaretti y Tomás Ligorria. También son parte de la pretemporada los juveniles Jeremías Diotto, Ignacio Cuestas, Jerónimo Suñe, Aarón Bono, Federico Zezular, Agustín Vergara, Luciano Melastro, Mateo Asencio y Facundo Valdez.

