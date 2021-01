"Me gustan todos los deportes de agua", reconoció el juvenil Salvador Iudica

Salvador Iudica, a quienes familiares y amigos apodan “Colo”, tiene diez años, dos hermanos (Francisca y Cristóbal) y este año cursará quinto grado en el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones de Junín.

El citado jovencito es uno de los grandes proyectos deportivos con los que cuenta el Club Náutico Junín. Él mismo lo detalló a Democracia: "Empecé a practicar a los seis años en la Escuelita de Optimist, el verano siguiente a cuando terminé el jardín de infantes. Desde ese momento, nunca paré. Me gustan todos los deportes de agua y por eso hago wakeboard, windsurf, sup, kayak y junto con mi entrenador y un amigo de Rosario competimos en una embarcación más grande, que se llama microtonner, que es un barco de timonel más dos tripulantes".

"Mi familia me acompaña, al igual que cuando compite mi hermana Francisca, que tiene ocho años. En los campeonatos donde ella no participa, yo viajo con mi entrenador", manifestó Salvador.

"En optimist hay dos categorías, Principiantes y Timoneles. Es un deporte que se practica hasta los 15 años, porque así lo marca el Reglamento Internacional. En el año 2019, tuve muy buenos resultados en la división Principiantes, con 8 años, ya que arranqué saliendo décimo en el campeonato San Isidro Labrador (CNSI), fui luego tercero en el Metropolitano (CUBA), segundo en Cerrato (YCO) y pude terminar primero en la Semana de Buenos Aires (YCA). En este año 2021 voy a competir por primera vez en Timoneles".

Próxima competencia

El "Colo", tras aclarar que tiene un pequeño problema de audición, señaló: "Para navegar, no me afecta, sí me perjudica un poco en las audiencias de protestas, que se hacen cuando hay algún reclamo sobre el reglamento, sobre todo ahora que son por la plataforma Zoom". Y se refirió a cuáles son las próximas competencias en las que va a participar, manifestando al respecto:

"La próxima competencia en la que voy a participar es la Semana Internacional del Yachting, en Mar del Plata, que será selectivo para el Mundial, Norteamericano, Europeo y Sudamericano. Estoy con muchas ganas, porque será mi primer selectivo", aseguró Salvador.

Con relación a si ha tenido contacto con Francisco "Pancho" Guaragna, destacado deportista que representará al Club Náutico Junín en los Juegos Olímpicos de este año, expresó: "Cuando empecé a practicar tuve como entrenador a Tomás Guaragna, el hermano de ´Pancho´. Entonces tuve algunas charlas y nos entrenaba. Hoy por hoy, lo veo todos los días entrenando y nos cruzamos a diario cuando vamos a practicar".

"Quiero agradecer a Lautaro Tablada, a Alicia Regalado, a Claudia Pavón, a Silvio Puente, a Gustavo Corugeira, Valentina Matilla, Rubia Stofella, a ´Pauli´, a mis hermanos y a Élida", completó la entrevista con Democracia el promisorio timonel juninense Salvador "Colo" Iudica.