Francia anuncia "posible" cancelación de amistosos con Los Pumas en Argentina

El seleccionado de rugby de Francia podría no jugar y “cancelar los amistosos” que tiene previstos disputar con Los Pumas, en julio venidero, a partir del brote de coronavirus que afecta a todo el planeta. El propio titular de la Federación Francesa (FFR), Bernard Laporte, consideró ayer que “la cancelación de los amistosos de las giras es una posibilidad. Está muy comprometida”, dijo el dirigente en declaraciones que reprodujo la publicación L’Equipe.

“Las Federaciones del hemisferio Sur están comenzando a tramitar con su seguro el costo de las cancelaciones”, agregó el también secretario de Estado del Deporte francés.

Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, tiene previsto animar dos tests matches de preparación con su par francés, los sábados 4 en el estadio Padre Martearena de Salta y 11 de julio en el Ciudad de La Plata, respectivamente.

A raíz de la pandemia de coronavirus, la mayoría de los certámenes oficiales para la temporada ya fueron aplazados. Se trata del torneo Seven de París en mayo venidero, del Mundial Sub 20 de Italia y la clasificación del Seven, a celebrarse originalmente en Chile, en junio próximo.