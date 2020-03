Cuarentena en Junín: qué se puede hacer en casa para mantenerse en forma

El profesor de educación física Pablo Regazzi y la nutricionista Vanina Petraglia ofrecieron sus conocimientos para elaborar un listado de recomendaciones prácticas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en nuestro país.

En diálogo con Democracia, el "profe" Regazzi explicó: "Lo primero que quiero aclarar es que armar una rutina sin conocer a la personas es complicado. Pero este es un caso especial. Hoy en día uno puede buscar en Internet, poner algunos ejercicios y hacerlos. En este sentido, Internet ayuda mucho".

Añadió: "Si uno conoce a la persona, diagramar la rutina es mucho más fácil porque sabe realmente lo que necesita. Pero en este caso lo que recomendamos es hacer lo básico, lo más sencillo. Por ejemplo, abdominales, espinales, ejercicios de fortalecimiento para tronco, despegue de cola, despegue de cola con una sola pierna, ejercicios posturales, ejercicios de elongación, estocadas, etc."

Continuando con sus instrucciones, el "profe" remarcó: "Para hacer sentadillas, por ejemplo, uno se puede sentar y parar tomando como referencia a una silla, nos levantamos tirando la cola hacia atrás, y que las rodillas no te pasen la punta de los pies. También podemos utilizar escaleras, con las rayas de las cerámicas podemos hacer ejercicios de coordinación y también de skipping, laterales, frontales".

El profesor Regazzi trabaja en la dirección de Deportes municipal desde hace 15 años, forma parte del equipo de profesionales de la Clínica de Rehabilitación Junín e integra el cuerpo de profesores del Club Sarmiento.

Completando con sus recomendaciones, añadió: "En todo esto, repito, uno se puede orientar con videos de internet. Si uno no está acostumbrado a realizar rutinas de entrenamiento, lo ideal es que lo hagan más tranquilos. Y para quienes ya están acostumbrados los ejercicios van a hacerse con más seguridad. Lo importante es hacerlos, moverse".

"En estos casos especiales, si uno tiene alguna bicicleta fija, algún multigym, escaladora o cinta de caminar, nos viene bárbaro. Estar en esta situación nos hace alimentarnos de otra manera, esto también hay que tenerlo en cuenta", remarcó.

"Lo más importante es quedarse en casa y estar tranquilos".

Mantener la tranquilidad

En el marco de un contexto difícil, Regazzi también destacó la importancia de conservar la tranquilidad y de ser optimista. Al respecto, indicó: "Hoy, ante cualquier cosita, uno se pone ansioso, nervioso, pero lo más importante es quedarse en casa y estar tranquilos. Si uno quiere hacer una rutina muy larga, para no pensar en lo que está pasando, hay que tener cuidado de no pasarnos de rosca".

Agregó: "Si la rutina es larga, si nos exigimos más de lo que podemos hacer, al otro día van a aparecer los dolores y en los dolores uno puedo pensar que es otra cosa. Por eso hay que bajar un cambio".

Al mismo tiempo, destacó: "La idea es aprovechar el tiempo lo mejor posible. Si uno tiene hijos, la recomendación es jugar con ellos, tratar de hacer los días un poco más llevaderos. A veces podemos utilizar la tecnología, ponerles algún video, alguna película en Netflix, que jueguen con la tablet, pero no mucho más. Es importante que los chicos se desgasten un poco, jugar con ellos, quizás en algún punto esto es volver a como se jugaba antes, sin la tecnología".

Agregó: "Con los chicos también podemos usar juegos de mesa, libros para colorear, por eso es importante tener pinturas a mano. La tecnología tiene que ser una herramienta más, pero no la más importante".

A modo de resumen, finalizó: "Hay mucha gente que piensa que no le va a pasar nada, no sé, en mi caso trato de aconsejarlos, les digo que tengan paciencia, que se mantengan resguardados porque esa es la indicación de los especialistas. Hay que armarse de paciencia, principalmente porque no sabemos hasta cuándo va a durar todo esto".

"La alimentación es tan importante como los ejercicios".

Alimentarse mejor

La reconocida nutricionista Vanina Petraglia aseguró que "es un buen momento para alimentarse mejor". Al respecto, argumentó: "Generalmente en la rutina diaria a veces estas cuestiones se nos pasan, entonces por eso digo que es un buen momento para elaborar comidas y dejar un poquito de lado todo los productos envasados".

Prosiguió: "El hecho de estar en casa facilita la elaboración de comidas y también vamos a tener el tiempo de explicarles a nuestros hijos los buenos hábitos en cuanto a la alimentación. Muchas frutas y verduras, para que nuestro sistema inmune esté mucho mejor y respetar las cuatro comidas del día".

Al momento de poner en práctica la teoría, Petraglia recomendó: "En el desayuno y la merienda sería bueno incorporar frutas, y en el almuerzo y la cena siempre tenemos que tener una variedad de verduras. Yo siempre le digo a mis pacientes que en el almuerzo y la cena siempre es bueno incorporar al menos tres colores".

"Por ejemplo", detalló: "En el desayuno y la merienda sería bueno que haya un complemento de proteínas, como puede ser leche, yogur, queso, fruta y tratemos de no incorporar jugos, directamente la fruta entera o cortada. También algún pan tostado y alguna infusión, que puede ser un mate, un té o leche para los chicos".

Completó: "Y en almuerzo y cena puede haber una proteína magra, carne, pescado, puede ser huevo para los vegetarianos y que la otra mitad del plato sea de color, por ejemplo, un puré, una tortilla, un revuelto. Lo mismo con la pasta, siempre agregarle verduras".

Por último, puntualizó: "La alimentación es tan importante como los ejercicios. Tomar agua también es importante y algo que también recomiendo es no abrir muchos paquetes. Es decir que aprovechemos a cocinar, hagamos una torta, un budín, un bizcochuelo. Pero siempre en la medida justa. Si hacemos un budín podemos comer una porción y acompañarlo con una fruta, por ejemplo".

En definitiva, los conceptos están, solo falta tomar conciencia, impulso y poner en práctica todo lo que los profesionales recomiendan para tener un mejor pasar en esta etapa de aislamiento.