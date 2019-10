Darío Javier Pagliaricci se coronó campeón mundial en Manchester

Siguen las alegrías argentinas en el Mundial UCI de Pista para ciclistas Masters que se disputa en Manchester.

Ayer, en la final del Scratch de la categoría de 40 a 44 años, se coronó campeón ecuménico el alberdino radicado en Junín, Darío Javier Pagliaricci, escoltado por el niker de Nueve de Julio, Leandro López, entre 23 competidores.

El pedalista de Juan Bautista Alberdi radicado hace años en Junín, quien hoy animará la competencia de Vueltas Puntables e irá por otra presea, dijo al cabo de la prueba que ayer lo consagró campeón mundial:

“Ahora que está bajando la adrenalina y la alegría inmensa que tenemos con todos los argentinos, quiero agradecerle a Alejandro Actón, a mi padre y al papá de él, quienes nos acompañan acá, como así también a todos los argentinos. Cuando terminó la carrera, nos abrazamos todos, porque fue una alegría muy grande y muy fuerte”.

Seguidamente, Pagliaricci destacó: “En lo personal estoy recontento, feliz, porque lo intenté el año pasado y no me había ido bien, pero esta vez se me dio la revancha”, ampliando conceptos, en cuanto a la carrera que lo consagró:

“La primera vuelta fue muy rápida, se iba muy fuerte y cuando me acomodé, empecé a buscar la carrera y al final lo logré, se me dio pude ganar”.

Para cerrar, Darío manifestó:

“Estoy muy contento, lo comparto con todos los ciclistas de Junín y con mi equipo: Alejandro (Actón), Leo , Martín, Cesar, el Ralle Competición, Junín Moto Bike, con todos los que nos dan una mano. Por supuesto con mi querida mujer, mis hijos, con Germán Lambrisca, por la paciencia y el aguante y con todos los que siempre me apoyaron”, cerró el flamante campeón mundial de pista Master en Manchester, Norte de Inglaterra.

Zanchetta fue noveno

En tanto, el juninense Emiliano Zanchetta compitió ayer en la prueba Scratch de la categoría de 35 a 39 años y finalizó noveno, en la prueba que ganó el inglés Simón Wilson y en la cual el “Colo” Zanchetta cumplió buena tarea.

El martes, Emiliano había competido en vueltas puntables y aunque se cayó en una parte de la carrera, se levantó y terminó la competencia, finalizando entre los ocho mejores del mundo.

Por otra parte, la pedalista Adriana Perino ya está entre las cuatro mejores del mundo en 200 metros y hoy irá por una nueva medalla.

Dos medallas para Alejandro Actón

El ciclista de Juan Bautista Alberdi y representante de la Asociación Juninense, Alejandro Actón, se consagró campeón del mundo en Scratch en la Categoría 45-49 años, una divisional más de la de su “compadre”, Darío Pagliaricci.

Además, el deportista alberdino se quedó con la medalla de bronce en la prueba de Vueltas Puntables.