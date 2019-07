Los Pumas no pudieron ante All Blacks

En un apasionante final, Los Pumas cayeron de manera ajustada ante los All Blacks en el debut del Rugby Championship. El seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, último bicampeón mundial, se impuso 20 a 16 ayer, en el estadio “Josè Amalfitani” de Vélez Sarfield y asì, en el historial, los argentinos siguen sin vencer a los de negro.

Pese a luchar hasta el final y mostrar estar a la altura del mejor equipo del mundo, Los Pumas no pudieron ante los All Blacks. Pese a que la salida desde mitad de cancha la realizó el equipo argentino, fueron los albicelestes los que abrieron el marcador al minuto de juego. La patada arriba de Nicolás Sánchez derivó en un penal de la visita y el propio apertura consiguió con su pie derecho los primeros tres puntos.

Si bien el elenco que porponía y tenía la posesión era el oceánico, el dueño de casa se hizo fuerte con su defensa. De allí consiguió una nueva infracción para que Emiliano Boffelli convierta y estire la ventaja por 6 a 0.

La intensidad de los ataques neozelandeses se hizo sentir con el correr de los minutos. Con mucha movilidad de pelota de un lado haca otro y la buena lectura para encontrar espacios, los All Blacks consiguieron aproximarse al ingoal de Los Pumas y tas varias fases el centro Ngani Laumape fue quien apoyó, que con la conversión de Beauden Barrett, dejó el tanteador 7-6 a favor de la visita.

En este tramo del primer tiempo, los argentinos tuvieron más la guinda y dispusieron de algunas jugadas de ataque pero sin poder doblegar la buena línea defensiva de su adversario. Con otra infracción generada, Sánchez consiguió tres puntos más para volver a pasar al frente.

Sin embargo, Los Pumas entraron en una seguidilla de equivocaciones que pagaron caro. Primero dos penales inocentes le permitieron a Barrett dar vuelta el marcado (13 a 9); mientras que sobre el final de los primeros 40 minutos, el segunda línea Brodie Retallick interceptó un pase de Sánchez y se fue solo al try. De esta manera, los dirigidos por Steve Hansen se fueron al descanso 20 a 9.

Buen segundo tiempo de los argentinos

En el complemento, Los Pumas sorprendieron desde el arranque, con una gran conquista de Boffelli. El fullback saltó a disputar una pelota que Sánchez pateó cerca del ingoal rival y mostrando su destreza aérea se quedó con la ovalada y apoyó para dejar el marcador 20 a 16.

A partir de allí, los equipos mostraron un nivel de intensidad muy alto, sobre todo en defensa aguantando las embestidas de su rival. El juego se repartió en ambos campos pero sin poder sacarse ventaja.

Sobre los minutos finales, los argentinos tomaron la iniciativa y atacaron sin cesar a los de negro pero sin poder quebrar su defensa. En un final apasionante, el local contó con dos penales que decidió patear al touch y hacerse fuerte desde el line.

Ya con el tiempo cumplido, los dirigidos por Mario Ledesma buscaron sorprender con una pelota tirada a la cola de la formación pero que una vez puesta en tierra para generar un maul fue neutralizada por los All Blacks, que se quedaron con el resultado y Los Pumas se fueron envueltos en una ovación por parte de la crecida concurrencia.

Los protagonistas

Arbitró Angus Gardner (Australia) y así formaron los equipos:

LOS PUMAS: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitàn), Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni; y Emiliano Boffelli. D.T.: Mario Ledesma. Sup.: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Jaoquín Díaz Bonilla y Joaquín Tuculet.

ALL BLACKS: Ofa Tuungafasi, Dane Coles, Angus Ta’avao; Brodie Retallick, Patrick Tuipulotu; Vaea Fifita, Ardie Savea, Sam Cane (capitán); Aaron Smith, Beauden Barrett; Jordie Barrett, Ngani Laumape, Anton Lienert-Brown, Sevu Reece; y Ben Smith. D.T.: Steve Hanse. Sup.: Liam Coltman, Atu Moli, Nepo Laulala, Jackson Hemopo, Luke Jacobson, Brad Weber, Josh Ioane y Braydon Ennor.