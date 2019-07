Gran labor de Marcelo Frías y Maria Aguilar en el torneo que inauguró la pista de atletismo

El sábado, tras el acto inaugural de la Pista Municipal de Atletismo “Juan A. Pastorino”, se desarrolló una competencia sobre distancias de 5000 y 1500 metros, que estuvo organizada por la Agrupación “Galas de Junín” y en la que se destacó la labor de los corredores locales Marcelo Frías, Marisa Aguilar, Iván Piaggio y Daniel Guerrero, entre otros.

Participaron del torneo las categorías Promocional, Sub 8 en 30 metros, Sub 10 en 40mts y Sub 12 en 60mts. Competitivas: en Sub 14 sobre 1.200mts, salto en largo, 100mts, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, 1.500mts y 5.000mts.

Clasificaciones

5000 M, Categoría Única Caballeros:

1) Tomás Vega 15:55 a 3:11 Chivilcoy

2) Germán Vega 16:01 a 3:12 Chivilcoy

3) Marcelo Frías 16:27 a 3:17 Junín

4) Iván Piaggi 16:50 a 3:22 Junín

5) José Sayes 16:57 a 3:23 Junín

6) Braian Vázquez 17:34 a 3:30 Ameghino

7) Víctor Cotron 17:38 a 3:31 Viamonte

8) Patricio Yende 17:52 a 3:34 Junín

9) Mauricio Verger 17:53 a 3:34 Junín

10) Felipe Salgado 18:21 a 3:40 Mafa

11) Alejandro Dentato 18:46 Rosario

12) Iván Stringa 19:06 a 3:49 Junín

13) Claudio Ronca 19:08 a 3:49 Junín

14) Diego Antognolli 19:23 a 3:52 Junín

15) Sebastián Demolis 19:27 a 3:53 Junín

16) Pablo Simón 19:30 a 3:54 Junín

17) Ariel Oviedo 19:46 a 3:57 Junín

18) Oscar Belén 20:26 a 4:05 Junín

19) Fabio Rola 20:59 a 4:11 Junín

20) Eber López 21:02 a 4:12 Junín

22) Cristian D'angelo 21:13 a 4:14 Junín

23) Luis Rossa 21:30 a 4:18 Junín

24) Jeremías Maqueda 22:19 a 4:19 Junín

25) Gabriel Idiart 23:03 a 4:36 Junín

26) Matías Maqueda 23:21 a 4:40 Junín

Clasificaciones

Competitivas

5000 M categoría única damas

1) María Aguilar 20.50 a 4:10 Junín

2) Carmen Anca 21.13 a 4:14 de 9 de Julio

Clasificaciones

Competitivas

1500 M

Serie 1 categoría única caballeros

1) Ricardo Anca 4:20 a 2:53 de 9 de Julio

2) Muñoz Enzo 4:30 a 3:00 de 25 de Mayo

3) Iván Piaggi 4:34 a 3:02 Junín

4) César Ciancio

5) Alejo Fragolini

6) Felipe Salgado

7) Bruno Tridone

8) Uriel Muñoz

Clasificaciones

Competitivas

1500 M

Serie 2 categoría única caballeros

1) Enzo Plaza 4:18 a 2:58 Lincoln

2) Aníbal Haran 4:44 a 3:09 Junín

3) Máximo González 4:56 a 3:17 C. Tejedor

4) Juan P. Arias 5:02 a 3:21 Junín

5) Joaquín Marchettini 5:05 a 3:23 Junín

6) Julio Gómez 5:12 a 3:28 Junín

7) Bocha Sabus 7:33 a 5:02 Junín

Clasificaciones

Competitivas

1500 M categoría única damas

1) Daniela Guerrero de Junín

2) Susana Suárez de Junín

Clasificaciones

Promocional

Sub 8

30 M Damas

1) Isabella Rodríguez

2) Abigail Munos

3) Pilar Borges

4) Victoria Ferraris

5) Martina Sabus

6) Irina Silva Soto

7) Julia Rizzo

Clasificaciones

Promocional

Sub 8

30 M Caballeros

1) Santino Rivero

2) Benjamin Luján

3) Benito Oviedo

4) Enzo Tejedor

5) Felipe Caprioli

6) Santino Luján

7) Lautaro Domínguez

Clasificaciones

Promocional

Sub 12

60 M Damas

1) Gabriela Torres

2) Mía Ronca

Clasificaciones

Promocional

Sub 10

40 M Caballeros

1) Conrado Avaca

2) Comiso

3) Marchetto

4) Francisco Curto

Clasificaciones

Promocional

Sub 10

40 M Damas

1) Bianca Petroni

2) Julieta Farías

3) Valentina Bellafronte

4) Julieta Oviedo

Clasificaciones

Promocional

Sub 12

60 M Caballeros

1) Tiziano Migues

2) Mauricio Zarate

3) Francisco Curto

4) Valentín Curto

Clasificaciones

Competitivas

100 M Categoría única damas

1) Brenda Maqueda 13:02

2) Denise Marino 13:09

3) Amparo Zapata 14:02

4) Camila Cesar 14:09

Clasificaciones

Competitivas

Lanzamiento de disco cat. única (peso acorde a la edad) damas

1) Magdalena Monasterio 21.59

2) Abigail González 18.10

Clasificaciones

Competitivas

Salto en largo único damas

1) Brenda Maqueda 4.33

2) Ornela Ferrari 4.17

3) Brisa Cepeda 4.03

4) Antonella Cabrera 3.40

5) Josefina Bossini 3.30

Clasificaciones

Competitivas

Sub 14

1200 M Damas

1) Antonella Fernández 4:52

2) Morena Mailen Olguín 5:18

3) Josefina Bozzini 5:20

4) Kiara Pérez 5:21

Clasificaciones

Competitivas

Sub 16

80 M Damas

1) Florencia Pereyra 12.1

2) Brisa Cepeda 12.4

3) Magdalena Monasterio 12.5

4) Priscila Solanille 12.5

5) Josefina Bozzini 12.5

6) Mía Salinas Mendoza

7) Lola Mamoez Ochoa 12.8

8) Antonella Obrera 13.0

9) Morena Sosa 13.2

10) Francina Olguín 13.5

Clasificaciones

Competitivas

100 M categoría única caballeros

1) Mateo Sabella 11.3

2) Emanuel Servio 11.6

3) Eduardo Pereyra 11.6

4) Santiago Costabine 11.8

5) Gabriel Rodríguez 11.9

6) Rodrigo Hernández 12.2

7) Aaron Sabella 12.9

8) Gonzalo Rivero 12.9

9) Mateo Sabella 13.1

10) Ramón Escobar 13.1

Clasificaciones

Competitivas

Lanzamiento de bala cat. única (Peso acorde a la edad) Caballeros

1) Petroni Diego 11.65

2) Romero Martin 10.64

3) Lisandro Battista 10.32

4) Petroni Emanuel 9.12

Clasificaciones

Competitivas

Lanzamiento de disco cat. única (Peso acorde a la edad) caballeros

1) Petroni Diego 40.52

2) Romero Martin 31.35

Clasificaciones

Competitivas

Salto en alto único caballeros

1) Elías Lujan

Clasificaciones

Competitivas

Salto en largo único caballeros

1) Mariani Renzo 5.35

2) Rodrigo Hernández 4.51

3) Gonzalo Rivero 4.43

4) Petroni Emanuel 4.30

5) Emanuel Servio 4.24

6) Benicio Avaca 4.16

7) Demián Caprioli 4.84

8) Rivero Valentín 3.33

9) Thiago Capriolli 294

Clasificaciones

Competitivas

Sub 14

1200 M Caballeros

1) Lionel Suárez

2) Blaiota Valentín

3) Rivero Valentín

Clasificaciones

Competitivas

Sub 16

80 M Caballeros

1) Eduardo Pereyra 9.5

2) Emanuel Villareal 10.5

3) Nazareno Corchero 10.7

4) Fabián Ismael Román 10.7

5) Tomas López Cardozo 11.1

6) Alexis Medina 11.4

7) Jorge Federico Haspert 11.6

8) Damián Capriolli 11.9

9) Tiziano José Miguez 14.1.