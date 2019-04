Social, Cultural y Deportivo Baigorrita: Trabajo, seriedad y un futuro lleno de ilusiones

El Club Social, Cultural y Deportivo Baigorrita está atravesando por una etapa de renovación. En diálogo con Democracia, su presidente, Nicolás Passarella, realizó un balance del trabajo realizado durante su gestión, remarcando los logros y anticipando también los proyectos que quedan por desarrollar. El trabajo y la seriedad hacen que la institución tenga un futuro lleno de ilusiones.



- ¿Cómo describiría la actualidad del club?

- Seguimos trabajando con las mismas ganas. El club ha tenido una renovación muy importante. En noviembre vamos a estar cumpliendo los primeros dos años de gestión y la verdad que estamos muy conformes con la tarea que estamos realizando. Desde lo organizativo estamos trabajando mucho en subcomisiones, principalmente con la de básquet y la de tenis. En el fútbol estamos finalizando con una obra importante como lo es la renovación total de los vestuarios. Hace poco dos chicos, Wanda y Darío, nos dieron una mano muy grande para los trabajos de pintura y la verdad que el club está quedando muy lindo. Estamos muy contentos.

La gente reconoce nuestro trabajo y eso es muy gratificante. Y por sobre todas las cosas los chicos están muy contentos.

- ¿Qué otros proyectos han surgido en esta renovación?

- Arrancamos con una idea a la que llamamos "La copa de leche". Contamos con un grupo de ex jugadores y de colaboradores que se ha sumado a esta linda iniciativa. Después de cada entrenamiento, a los chicos que tienen entre ocho y once años les damos un copa de leche. Es una oportunidad que ofrecemos de que los chicos tomen una taza de leche caliente, una chocolatada. Y por suerte también la gente colabora con facturas, galletitas. Es una especie de merendero, que ponemos al servicio después de cada práctica, entre las tres y seis de la tarde. Este grupo colaborador es muy importante para el desarrollo de esta iniciativa. La intención es lograr un espacio de contención para los chicos.

- En estos espacios también se da la transmisión de valores.

- Sin dudas, en este caso los chicos saben del esfuerzo que hacemos todos para conseguir las cosas. Además los chicos aprender el tema de compartir con sus compañeros, se establecen lazos de compañerismo y es importante que los chicos crezcan con estos valores. Quizás el día de mañana sean ellos los que tengan que salir a la calle a pedir algo para el club.

- ¿Qué balance hace de esos dos años de gestión?

- Hemos trabajado mucho, hemos invertido mucho dinero y creo que cualquiera que viene al club se da cuenta de este cambio. El municipio de Los Toldos nos ha dado la oportunidad de recaudar en los tradicionales corsos. El dinero recaudado ha sido importante y nosotros lo hemos invertido en cuestiones que hacen al mejor funcionamiento del club. No nos olvidemos que tenemos el gasto de los viajes, de las camisetas de los chicos, hay que pagarle a la policía. Pero además de eso hemos hecho una inversión considerable en infraestructura. En estos dos años se han hecho reformas en la pileta, donde hemos comprado motores, bombas y cañerías; y también hemos hecho la instalación eléctrica nueva del gimnasio. El mantenimiento de nuestras instalaciones también le genera al club un costo importante, pero por suerte hemos podido avanzar mucho. La gente reconoce nuestro trabajo y eso es muy gratificante. Y por sobre todas las cosas los chicos están muy contentos.

- ¿Qué otras actividades ofrece el club?

- Seguimos conformando un abanico de disciplinas que pretendemos sea interesante. Hemos puesto en marcha la escuelita de taekwondo. También hay un grupo que enseña folclore, tenemos otro de gimnasia artística. Tenemos natación y vóley playero en la temporada de verano. Vóley de salón, básquet y handball. Así que muy contentos con lo que se está dando.

- ¿Cuáles son los objetivos para el fútbol?

- Estamos organizándonos. En principio el objetivo sigue siendo conformar grupos para cada categoría. No estamos muy esperanzados por lograr campeonatos, pero sí queremos mejorar las divisiones inferiores para el día de mañana poder tener una buena base de jugadores. En la escuela de tenis también hemos mejorado mucho y en estos avances quiero destacar el apoyo del Municipio de Los Toldos, quienes siempre están a disposición a través del delegado Martín Sing.

- ¿Has pensado en tu continuidad en el cargo?

- Por ahora no. Sí entiendo que siempre es importante la renovación. Si hay renovación evitamos el desgaste y al mismo tiempo se produce un recambio dirigencial constante. Siempre cuando hay una idea nueva hay que recibirla y tratar de implementarla. Hay que darle lugar a las ideas nuevas y a los chicos con ganas. Pero más allá de esto, tengo que decir que no sentimos muchas ganas en los chicos en querer participar. Nosotros somos 23 en la comisión y hoy estamos trabajando seis o siete. No sé bien lo que ha pasado pero sentimos que se ha perdido ese amor que se tenía por las instituciones. Una lástima, pero más allá de eso nosotros estamos y seguimos trabajando como el primer día, con muchas ganas y con un deseo enorme de ver al club crecer.