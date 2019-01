Quintanilla triunfó en Motos

Tras el día de descanso sabatino en Arequipa, ayer se volvió al ruedo con la sexta etapa del Rally Dakar 2019 y Pablo Quintanilla dejó a la vista una buena actuación en Motos, en un nuevo tramo de competencia.

El chileno se impuso en el sexto parcial disputado entre Arequipa y San Juan de Marcona con un tiempo de 3 horas 50 minutos 47 segundos, el cual le ayudó para aferrarse a la primera posición de la tabla general.

El argentino Kevin Benavides intentó no perder de vista al piloto de San Antonio y arribó en la segunda colocación a un minuto 52 segundos y escaló en el clasificador de Motos, hasta afianzarse en el cuarto puesto.

Matthias Walkner y Toby Price finalizaron el día en la tercer y cuarta posición pero, sin embargo, no todo está dicho aún.

En el kilómetro 33 de la especial, Lorenzo Santolino se cayó de su vehículo. Adrien Van Beveren, quien selló el domingo con el quinto lugar, hasta el momento, paró a auxiliar al piloto de Salamanca. Debido a esto, las autoridades le deberán devolver al francés 10 minutos, lo cual aún no sucedió.

Quintanilla manda en la general, seguido por Ricky Brabec (con Honda); Toby Price (KTM), el argentino Kevin Benavides (Honda) y Adrien Van Beveren, quien con Yamaha completa los cinco primeros.

Siarhei Viazovich ganó en Camiones

El bielorruso Siarhei Viazovich se impuso con el MAZ en Camiones, tras reanudarse ayer, con la sexta etapa, el exigente Rally Dakar 2019.

Luego del sábado de descanso, Viazovich superó a Gerard De Rooy y a la tripulación argentina que conforman el piloto cordobés Federico "Coyote" Villagra, Ricardo Torlaschi y Adrián Yacopini, mientras que Eduard Nikolaev sigue liderando la clasificación general de los vehículos más pesados.

Por otra parte, el ruso Andrey Karginov, quien protagonizó un incidente con un espectador en la quinta etapa con su camión Kamaz, tuvo la deferencia de acercarse hasta el hospital de Arequipa para saber sobre el estado de salud del accidentado.

Karginov estuvo acompañado por Vladimir Chagin e Irina Zelenkova, jefe general y médica del equipo Kamaz, y conversó con el sudafricano Even Derek Hudson, quien sufrió la fractura del fémur de una de sus piernas cuando fue arrollado por el pesado vehículo.

Hudson se encontraba en una duna con un grupo de personas, fuera de la zona de espectadores, y Karginov llevaba como podía al Kamaz por las arenas peruanas, ya que tenía un problema en la tracción delantera.

Cuando encaró la lomada en la que se encontraban los espectadores, todo el público se corrió pero Hudson se tropezó y la rueda trasera izquierda del camión le pasó por encima y aunque sufrió lesiones de consideración, salvó su vida de milagro.