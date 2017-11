"Pepe" Perrone presentó su nuevo local

José Ángel “Pepe” Perrone abrió su nuevo local de pesca en Mayor López 525 de nuestra ciudad. Con una amplia trayectoria en el rubro, este emprendedor juninense decidió dar un paso importante en su apuesta al crecimiento. A continuación, su historia.

- ¿Cómo se da su incursión en el rubro?

- Entre 2000 y 2001 arranqué a comercializar equipos de pesca de una conocida empresa norteamericana, Orvis, que tenía su sede en Rosario. Ellos me entusiasmaron con la propuesta y arranqué a vender acá en Junín. Empecé a tener un par de cositas en el living de mi casa y después se dio de trabajar con algunos comercios grandes de Junín. Y en lo que más trabajo tenía era en la enseñanza de pesca con mosca. Después, en el 2002, 2003, ya arranqué a trabajar como guía de pesca; llevaba gente, le ofrecía el servicio de hotelería, restaurantes, etc. Y en el 2010 ya arranqué más firme con el negocio. En mi casa tenía la carpintería, un oficio que heredé de la familia; y el negocio. Y cuando el negocio creció un poquito armé algo en el garaje y me instalé ahí. Siempre con mucho esfuerzo.

- Ahora dio otro paso más con la apertura del nuevo local, en Mayor López 525.

- Sí, en junio de este año decidí trasladarme a un local que está cerca de casa, es vecino, había un gimnasio antes. El espacio es grande y a los equipos de pesca que vendemos le agregamos otros productos, como indumentaria, camping, etc. Ya no es solo un negocio de pesca con mosca sino tratamos de ser una casa de deportes outdoor. Esa es la idea, ahora estamos en Mayor López 525 desde hace poquito y vislumbramos que nos puede ir bien porque la gente ya nos ha dado señales. Tenemos una linda vidriera, ahora la gente para, pasa y pregunta. Eso es algo muy positivo. Tenemos muchos productos interesantes, por ejemplo muebles que son diseñados por nosotros para la gente que pesca con mosca.

- ¿Qué otros productos o servicios ofrece?

- Los principales son los artículos de pesca con mosca, cañas, reels, etc.; tenemos indumentaria, somos representantes de la marca Forest Leader; y ahora agregamos todo lo que es camping, de la marca NTK, que es brasilera y que tiene muy buenas mochilas y carpas. Las carpas son térmicas, rápidas para armar, muy buenas. La ropa de Forest Leader anda muy bien porque son productos pensados para los pescadores y cazadores. Por ejemplo las camisas y pantalones tienen filtros contra los rayos ultravioletas y además tienen repelentes para insectos. El calzado de la marca también es muy bueno. Y otro de los productos que tenemos son muebles específicos para los que fabricamos mosca, es decir para guardar todas nuestras herramientas; y muebles que también hacemos a pedido.

- ¿Es difícil pescar con mosca?

- No, es más fácil de lo que se piensa. Yo hago cursos que tienen entre seis y ocho clases, cada clase es de tres horas, pero desde la primera clase ya se puede estar pescando.

- ¿Cuánto puede costar un buen equipo de pesca en su negocio?

- Yo trato de ofrecer cosas que duren, que no sirvan solamente para un fin de semana. Por ser económicos, algunos productos pueden tener fallas. Yo diría que entre 4000 y 5000 pesos se puede conseguir un buen equipo de pesca, completo. En la pesca con mosca se compra todo junto, porque está todo equilibrado, se compra una vez y listo. Debe haber más barato, porque he visto, pero en algunos casos, al primer pique se rompen.