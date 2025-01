Javier Sanguinetti señaló: "Estamos con muchas ilusiones y expectativas"

Antes que el plantel profesional de Sarmiento de Junín viaje ayer, pasado el mediodía, a la Capital Federal, para esperar concentrado el partido de esta noche ante Independiente, brindó una conferencia de prensa el director técnico del CAS, Javier Sanguinetti.

En relación al partido de hoy, debut en la Liga Profesional de Fútbol ante el "Rojo" de Avellaneda, el "Archu" señaló:

"Independiente tiene una forma definida de jugar, con el ADN del protagonismo de su técnico incorporado, ya que quiere siempre la posesión del balón. Tienen jugadores con mucha jerarquía, futbolistas veloces, que aprovechan mucho las jugadas de transición. Debemos tomar recaudos, jugar en los lugares (de la cancha) que nos convenga y en la forma que nos convenga, sino tendremos dificultades ante Independiente".

Seguidamente, Sanguinetti destacó: "Estoy muy contento, porque este es un grupo con muchas ganas, con mucha fuerza interior, y lo vimos claramente en los días de la pretemporada. Ojalá podamos llevar a cabo lo que trabajamos y pensamos, que podamos competir bien y que logremos conseguir los resultados esperados".

Señaló a posteriori que "Estamos con muchas ilusiones y expectativas, con un mercado de pase realizado de la mejor manera, de acuerdo a las posibilidades del Club, habiendo traído a los refuerzos que necesitábamos.

Esperamos poder iniciar el torneo de la mejor manera, la mayoría de los chicos (refuerzos) se incorporaron en la última semana, tuvimos poco tiempo de trabajo. Todos los equipos están en las mismas condiciones, con poco tiempo de preparación y ahora hay que jugar, jugar y jugar, con muchos partidos seguidos".

Un comienzo de torneo atípico

Sobre el torneo que desde hoy disputará el CAS, su entrenador consideró:

"Es un inicio atípico, debemos tratar de conseguir resultados rápido, además de una idea y filosofía y una forma de juego que nos identifique. A partir de ahí, tenemos que encarar con muchas expectativas el torneo. Tenemos un objetivo claro, que es salvarnos del descenso y para ello, debemos tener en claro que tenemos 15/16 equipos muy parecidos a nosotros. Con los que peleamos el descenso, no podemos perder, tenemos -al menos- que dividir puntos, porque por promedio, estamos por debajo de todos. El objetivo inicial es acortar distancias logrando resultados que nos permitan tenerlos cerca. Son 32 partidos y en dos, tres, cuatro encuentros, no podemos estar liberados de todo".

Ampliando conceptos, destacó que: "Esto es día a día, semana a semana. El fútbol argentino se empareja con la competitividad (trabajo) de los entrenadores y de los jugadores, porque es casi imposible, muy difícil, competir con equipos que gastan 30, 40 millones de dólares. Si queremos competir con ellos, le estamos errando al enemigo, debemos competir con los otros 15/16 que digo, con nuestros rivales directos. Luego podemos aspirar a otra cosa, ir más arriba. Debemos tener en claro que la ilusión de ir a ganar a la cancha de River no será la a misma que ganarle, por ejempo, acá en Junín, a Barracas Central, para que quede graficado lo que digo". También el titular del cuerpo técnico verdolaga señaló:

"La mayoría de los jugadores que han venido estaban haciendo pretemporada. Los únicos que en ese aspecto están en otras condiciones son Renzo (Orihuela) y Pablo (Magnín), los demás entrenaban en sus respectivos clubes.

Debemos evaluar mucho eso, separar la necesidad de tenerlos en cancha con la posibilidad que se nos lesionen, especialmente quienes no están al cien por ciento. Todos los equipos jugarán muy seguido, tienen la misma gran cantidad de partidos seguidos por jugar en el inicio del campeonato".

Pretemporada y los refuerzos

Analizando lo realizado en la pretemporada, previa al debut de hoy, Sanguinetti calificó:

"Fuimos de menos a más en los amistosos que jugamos. Pudimos sumar al plantel jugadores que nos dieron un salto de calidad, posibilidades que antes no teníamos. El libro de pases que se hizo fue bueno, satisfactorio. Las opciones que tomamos (refuerzos) fueron consensuadas con la secretaría técnica del Club (que encabeza Mariano Sardi) y con el presidente (Fernando Chiófalo) de la entidad de la cual soy empleado. Yo argumento porque si o porque no me parece que debe llegar o no un jugador, al igual que les dije a cada de los futbolistas que no continuaban en la institución porque se daba eso".

Como corolario y en relación a la posible llegada de algún otro refuerzo, el DT de Sarmiento dijo que: "Veremos que aparece en el mercado, si tenemos alguna baja, por venta que nuestra entidad puede hacer. El futbol argentino es desordenado en ese aspecto, así que hoy por hoy, el plantel que tenemos es este", cerró Javier Sanguinetti antes de encabezar el grupo que viajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esperar el partido de esta tarde/noche.