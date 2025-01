Javier Sanguinetti: "Me quedo con la actitud que puso el equipo en cancha"

Luego del encuentro empatado sin goles entre Sarmiento de Junín y Godoy Cruz de Mendoza, en el estadio Eva Perón, hicieron uso de la palabra el entrenador del CAS, Javier Sanguinetti, y el delantero linqueño Joaquín Gho, además del arquero visitante, Franco Petroli.

Al analizar el cotejo de ayer, el "Archu" Sanguinetti señaló: "Tuvimos los mejores momentos en el juego, pero si no culminamos bien las jugadas en ataque y no convertimos, no podemos ganar, como ocurrió esta vez". Sobre el hecho de mantener invicta su valla, Sanguinetti dijo: "Es un valor interesante mantener el cero en nuestro arco porque, si lo hacemos, como esta vez, tenemos el 50% del problema resuelto; y eso pasó ante Godoy Cruz. A mí me pareció en la previa de poder poner un zaguero central más para controlar mejor el ataque de ellos, ya que tienen jugadores con buen pie. Así, cubrimos todo el ancho de la cancha, no pudieron entrar y lo controlamos bien en defensa".

Luego, el DT comentó: "En líneas generales, me quedo con la actitud que puso el equipo en cancha, con el deseo de ir a ganar siempre. Pero esto se gana con goles, y no pudimos marcar. Aun así sabemos que cuando tengamos esta gran cantidad de situaciones, como las de hoy (por ayer), estaremos más cerca de ganar".

Finalmente, Sanguinetti confirmó que Sarmiento aún no se retiró del mercado de pases y afirmó: "Queremos hacer dos incorporaciones más; estamos trabajando en eso", cerró, habiendo trascendido que uno de los jugadores que interesa es Kevin Nicolás Retamar.

Este delantero, que está próximo a cumplir 26 años (nació el 6 de febrero de 1999), jugó anteriormente en Juventud Unida de Gualeguaychú, luego pasó por Gimnasia de Concepción del Uruguay (su ciudad natal), Barracas Central, Sportivo Las Parejas, por un equipo de la Liga de Paraná y por el Club Atlético Güemes de Santiago del Estero, hasta recalar en la entidad de Caballito donde actualmente se desempeña.

Retamar ha jugado profesionalmente 148 partidos y marcó un total de 25 goles.

Joaquín Gho: “Hicimos un buen partido”

Joaquín Gho, luego de varios partidos como titular en el equipo de nuestra ciudad, ayer estuvo en el banco de suplentes e ingresó en el complemento.

Inicialmente, "Joaco" dijo sobre el match ante Godoy Cruz: "Fue una lástima que no hayamos podido ganar, porque hicimos un buen partido. Cambiamos el chip luego de la derrota ante Independiente y, pese a que lo buscamos siempre, no pudimos ganarlo".

Con "bronca", como el resto del plantel, por el gol anulado en el segundo tiempo, el delantero aseguró: "No entendemos por qué nos anularon el gol que marcó Pablo (Magnín), solo pueden haber cobrado posición adelantada del 'Chaco' (Juan Manuel Insaurralde). Solo a nosotros nos anulan un gol así y no dudo en que debieron cobrarlo, de acuerdo a lo que pudimos ver luego del partido".

Finalmente, el futbolista de Sarmiento destacó que "todos los partidos son finales para nosotros. Ahora, a descansar y mañana (por hoy), a trabajar para preparar el encuentro ante Lanús, pensando en traernos los tres puntos", cerró Joaquín Gho.

Franco Petroli: "Estamos en proceso de construcción"

El arquero Franco Petroli, ex-River Plate, fue la gran figura del partido y le tapó tres o cuatro chances netas de gol a Sarmiento, manteniendo el portero su valla invicta ayer en el Eva Perón.

Tras el encuentro, quien luce el Nº 1 en el conjunto bodeguero manifestó: "Necesitábamos al menos sumar, tener la seguridad de estar firmes de atrás hacia adelante y dimos un buen paso, teniendo nuestro arco en cero. Es importante para todo el equipo, y para nosotros es importante sumar".

Luego, agregó: "Tenemos que seguir construyendo, ya que se han ido y han llegado varios jugadores; tenemos nuevo director técnico (Ernesto Pedernera) y estamos en proceso de construcción. Hay que seguir trabajando y apostando a lo que queremos", reflejó.

Como corolario, el cuidapalos de Godoy Cruz dijo: "En el club estamos todos ilusionados y entusiasmados, especialmente la gente, con poder jugar nuevamente en nuestro estadio. Un deseo que se dará muy pronto", completó Franco Petroli.

En números

Sarmiento nunca le pudo ganar en Primera División a Godoy Cruz de Mendoza y su único triunfo fue por el ascenso, registrándose además cinco empates y seis victorias del equipo cuyano. Con la igualdad de ayer, el CAS solo ha ganado uno de los últimos seis encuentros que disputó en su estadio Eva Perón y los dirigidos por Javier Sanguinetti suman ahora cinco encuentros sin éxito aquí, registrando además un solo festejo en las últimas trece fechas que ha disputado, algo realmente preocupante.

Tampoco puede ganar el Verde con el arbitraje de Andrés Gariano, ya que bajo el contralor de este juez igualó en cinco ocasiones y perdió cuatro partidos, el anterior al de ayer por la mínima diferencia ante Atlético Tucumán, el 4 de noviembre pasado, por la vigésima primera fecha de la anterior Liga Profesional de Fútbol (LPF).