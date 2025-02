Sanguinetti: “Ni yo soy Guardiola, ni el equipo es el Manchester City”

El director técnico de Sarmiento, Javier Sanguinetti, habló ayer luego del triunfo de su equipo ante Deportivo Riestra y fue contundente ante la impaciencia de los hinchas tras algunos resultados adversos.

“El gran déficit es de visitante. Tenemos que salir de Junín y pararnos de la misma manera. Podemos perder o ganar, pero competir bien. No la imagen que dimos en la última fecha. Es un gran desafío para nosotros. Los chicos hacen un trabajo enorme y entregan todo. Estoy muy agradecido”, expresó.

“Indudablemente ni yo soy Guardiola, ni ellos son el Manchester City. Entonces tenemos derecho a poder equivocarnos. La gente tiene que tener un poco de paciencia”, indicó. Además, el entrenador del Verde se refirió a los objetivos para este campeonato y destacó la importancia de jugar en Junín.

“Nosotros luchamos contra ocho o diez rivales. Ese es nuestro gran desafío. Si nosotros no perdemos puntos con Riestra, San Martín de San Juan, con Aldosivi, está bueno. Esos son los rivales que tenemos que pensar. No hay que pensar más allá. En la medida que podamos sumar, vamos a ir creciendo y ahí los objetivos van a ser otros”, comentó.

“A nosotros nos hace bien jugar en Junín. Nos sentimos cómodos. Creo que fuimos superiores a todos los rivales que enfrentamos acá. Le empatamos bien a Platense, merecimos ganarle a Defensa y Justicia, ni hablar de Godoy Cruz y a San Martín de San Juan. Hoy me parece que el equipo intentó por todos lados, con aciertos, equivocaciones y errores, pero lo intentó”, manifestó.

El cansancio y lo psicológico

Sanguinetti hizo mención a la cantidad de partidos jugados en el comienzo del Apertura y de las consecuencias físicas para cada uno de sus futbolistas.

“Yo atribuyo a la cabeza el cien por ciento de las situaciones. Tuvimos 20 horas de viaje y apenas hicimos un entrenamiento desde que llegamos. Ayer fue un movimiento liviano. Desde el 23 de enero que tuvimos el primer partido hasta hoy (por ayer) no hay un mes y jugamos siete encuentros”, declaró.

“Villalba jugó por primera vez con Pablo Magnín, Alex Vigo y Juan Insaurralde. Tratamos de armar el rompecabezas intentando insertar jugadores como Gabriel Carabajal, Renzo Orihuela que vino después de estar veinticinco días parado. Nos dan un salto de calidad importante. Entrenan jugando y no es lo normal. Nosotros cambiamos muchos futbolistas y no tenemos para tirar manteca al techo. Andamos con lo justo”, explicó.

Por último, el técnico del conjunto de Junín habló del encuentro con Riestra y se mostró con confianza para lo que viene.

“Merecimos ganar. No es que los penales fueron abortos o cualquier cosa. El equipo insistió todo el partido y entonces hay que dar cierto margen, un crédito. Si me dicen del partido anterior, lo entiendo. No puedo decir absolutamente nada, ni siquiera opinar o excusarme”, opinó.

“Es un equipo que va a competir, ojalá que cada vez mejor, y conseguir resultados que nos permitan salir de una zona complicada y luego aspirar a algo más”, concluyó.