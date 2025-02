Javier Sanguinetti: "No podemos reprocharles nada a nuestros jugadores"

Al finalizar el encuentro jugado anoche en el "Eva Perón" y que finalizó empatado 1 a 1 entre Sarmiento de Junín y San Martín de San Juan, el entrenador del conjunto juninense, Javier Sanguinetti, señaló en conferencia de prensa, en el SUM del estadio: "Tuvimos situaciones de gol más claras que en el partido ante Godoy Cruz, pero nos quedan las mismas sensaciones. En el primer tiempo pagamos muy cara una desatención, ante un rival que no deja espacios, que se agrupa bien y al que cuesta entrarle. En la mejor chance que tuvimos, la pelota pegó en el travesaño (tiro libre de Leandro Suhr) y luego el arquero de ellos (Matías Borgogno) demostró su jerarquía con un par de tapadas".

Luego, el "Archu" expresó que "Hay que seguir insistiendo, esta es la forma, sabemos que si seguimos creando seis o siete situaciones de gol vamos a ganar. Hoy (por ayer) en el segundo tiempo creamos más espacios para poder atacarlos, con subidas de los laterales, abriendo a los delanteros, y llegaron las chances, pero no pudimos marcar. Pese a ello, no podemos reprocharle nada a nuestros jugadores, porque pusieron todo para ganar, ante un rival con mucho orden, esa es su principal característica".

Completando conceptos, Sanguinetti dijo: "Nos agarramos la cabeza, nos lamentamos por las chances erradas, pero siempre tratamos de ser competitivos, como lo hemos sido ante rivales de nuestra misma talla, siempre dando la cara, con un juego que a algunos les gustará a y a otros no. No me gusta poner excusas, pero no siempre gana el que más situaciones crea y esta noche nos pasó a nosotros", cerró Javier Sanguinetti.

Guiacobini: "Con algo más, dábamos vuelta el resultado"

El juvenil volante del CAS, Tomás Guiacobini -quien fue reemplazado en el complemento- se refirió también al partido de anoche en el estadio "Eva Perón" e inicialmente manifestó: "Tenemos una bronca tremenda, estamos caliente porque seguimos con la mala racha. Nos caemos, nos levantamos, nos caemos de nuevo, pero no nos queda otra que meterle y debemos entender que la gente no esté conforme. Ahora hay que ir a Tucumán y traernos (el próximo jueves) los tres puntos desde allá".

Seguidamente expresó que "Ellos hicieron lo que sabíamos que iban a venir a hacer, esperarnos y salir de contra cuando nos equivocábamos, cuando erramos pases. En los primeros 15 minutos nos agarraron una vez mal parados e hicieron el gol. En el segundo período nos acomodamos mejor, en los primeros 20/25 minutos nos paremos y manejamos mejor, llegó el gol, creamos varias situaciones más para ganarlo, que es lo que merecíamos. Se nos hizo difícil poder entrarles, se agrupaban varios en el medio y atrás, entendemos -repito- la bronca de la gente, porque tuvimos partidos malos contra Independiente y Lanús y hoy (por anoche), pese a la impaciencia y la bronca de la gente, con algo más de suerte podíamos haber dado vuelta el resultado, pero no se dio, lamentablemente", concluyó Guiacobini.

En números

En los choques entre Sarmiento y San Martín de San Juan, el equipo de nuestra ciudad ganó dos cotejos, empataron en otros tres encuentros y los cuyanos se impusieron en tres partidos que los enfrentó hasta el pleito de anoche.

La última vez que se habían medido antes del match de ayer fue por la vigésima sexta fecha de la Superliga 2016/2017, el 28 de mayo de 2017, ganando como local el conjunto sanjuanino por 4 a 2.

Bajo el arbitraje de Darío Herrera (nacido en Andacollo, Neuquén, el 24 de febrero de 1985 y radicado desde hace varios años en Lincoln), Sarmiento jugó trece encuentros, ganó tres partidos, empató cuatro y perdió en seis cotejos.

La última vez que el sureño dirigió al CAS previo al encuentro de anoche, el "verde" empató en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad sin goles ante San Lorenzo de Almagro. Fue el 30 de octubre del 2023, por la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de esa temporada.

El conjunto dirigido por Javier Sanguinetti no ha ganado aún en este torneo, empatando dos cotejos (los dos como local, frente a los cuyanos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan) y perdiendo dos como huésped (ante Independiente y Lanús).

Como productivo, Sarmiento hace cuatro cotejos que no pierde como local en su estadio "Eva Perón".