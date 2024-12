Javier Sanguinetti: "Tuvimos más chances para ganarlo"

Al finalizar el partido, en la sala donde se desarrollan las conferencias de prensa, el director técnico de Sarmiento de Junín, Javier Sanguinetti, analizó el encuentro que terminó empatado 1 a 1 ante Defensa y Justicia.

"No fue tan desparejo el trámite, pero creo que tuvimos más chances que ellos para ganarlo nosotros. Hubo una situación muy favorable para nosotros, el penal muy claro que no nos cobraron, porque le pegó en la mano (la pelota) y, si no le daba en ella, entraban jugadores nuestros para definir. Contra Vélez nos cobraron un penal que fue menos nítido que este y hoy (por ayer) se nos privó de la victoria, porque el penal nos hubiera dado la chance de ganarlo", manifestó.

Consultado sobre si había recibido algún mensaje del capitán Lisandro López y su futuro, Sanguinetti dijo que "Lisandro no nos comentó nada, él debe definirlo como mejor lo sienta y simplemente debemos agradecerle por lo que hizo por Sarmiento desde que llegó al club. Pero repito que aún no nos dijo nada".

En cuanto a lo que vivió hasta ahora desde que asumió en el cargo, el "Archu" expresó: "El balance de estos cuatro partidos conmigo como técnico es bueno. Jugamos con el primero y el segundo de la tabla (Vélez y Talleres de Córdoba), ganamos cuatro de seis puntos como local y ahora es una finalísima que nos jugaremos contra Banfield, no solo por el presente, sino por lo que se viene en 2025".

"Todos los chicos están haciendo un gran esfuerzo. Al terminar la temporada me reuniré con dirigentes y con la secretaría de fútbol y veremos cuáles son las necesidades y cómo armaremos el equipo para el 2025", reconoció.

Con respecto al juego del Verde, el DT afirmó que: "El equipo me gustó, sobre todo en el segundo tiempo. Tuvimos mayor fluidez en el circuito de juego, con buenos pases, situaciones no tan claras, pero situaciones al fin, para poder ganarlo y, además, jugamos no tan cerca de nuestro arco, lo cual es positivo".

Finalmente, el entrenador del CAS dijo: " Estamos teniendo buen funcionamiento en el medio y con ello más protagonismo que el rival. Los chicos están tomando la mano, están siempre de la mejor manera para brindarle todo al equipo. Mientras sigamos teniendo rodaje, cada vez vamos a tener más protagonismo, vamos a competir cada vez mejor".

Guiacobini: "Queríamos terminar con un triunfo"

El volante Tomás Guiacobini reconoció a la salida de los vestuarios: "Queríamos terminar con un triunfo. Abrimos el marcador, pero después, por un error tonto, lo pagamos caro y nos empataron".

Sobre la jugada polémica del final, destacó: "Para mí fue penal clarísimo para nosotros en la jugada del final, porque además llegaba (Valentín) Burgoa para definir si le pelota no le daba en la mano al defensor".

Finalmente, Guiacobini dijo: "Esperamos el último partido para terminar bien el torneo", destacando, además, que "con Manu García o con quien me toque jugar, le estamos agarrando la mano al funcionamiento nuestro en el medio en el juego. Esto es partido a partido, y esperamos seguir así", completó.

Sarmiento ganó uno de los últimos diez partidos que disputó en esta Liga Profesional, en la fecha anterior, como local, por 1 a 0 ante Platense (gol de Joaquín Gho). Pero, como paradoja, el Verde solo perdió uno de los últimos seis partidos que disputó.

Molinas se fue con "bronca"

El futbolista de Defensa y Justicia, Aaron Molinas, quien está a préstamo en el conjunto de Florencio Varela -proveniente de Boca Juniors-, fue uno de los mejores valores de su elenco anoche frente al equipo verdolaga.

Al finalizar el cotejo en el Eva Perón, analizó el match y comenzó expresando: "Las sensaciones no fueron buenas, porque como equipo no conseguimos plasmar el funcionamiento que veníamos teniendo y no conseguimos el resultado que vinimos a buscar. Esperemos ahora el último partido, debemos ganarlo y aguardar otros resultados que nos favorezcan".

Seguidamente, Molina dijo que "con los cambios, nuestro técnico (Pablo De Muner) trató de darle una vuelta de rosca al equipo, porque no teníamos el funcionamiento de anteriores partidos. Hizo los cambios para tratar de ganar el partido, pero no se nos dio".

Sobre la "bronca" que le generó el haber recibido la quinta amarilla sobre el final del cotejo, lo cual le impedirá jugar en la última fecha ante Unión de Santa Fe, Molinas expresó:

"Me venía cuidando para poder terminar el torneo en cancha, pero me voy con bronca con la amarilla que recibí, porque podría haberla evitado. Pero ya está. En el momento me di cuenta de que llegué a la quinta amarilla y estoy mal por eso, porque nos jugaremos mucho en el último encuentro del campeonato".

Como corolario, el volante ofensivo señaló: "Aunque dependemos de otros resultados, trataremos de cambiar el mal juego de hoy (por anoche), ganar y poder clasificar a la Copa Sudamericana", completó el exjugador de Boca Juniors.

En números

Sarmiento y Defensa y Justicia se enfrentaron en 22 partidos, con ocho triunfos logrados por el CAS, siete empates y siete victorias del Halcón de Varela.

El último enfrentamiento entre ambos, anterior al cotejo de anoche, se produjo el 6 de febrero pasado en el mismo estadio Eva Perón y fue victoria para los de Florencio Varela por 3 a 2, cuando al Verde lo dirigía Sergio "Huevo" Rondina.

Por otra parte, sigue siendo muy favorable la estadística para el conjunto de nuestra ciudad en cotejos que arbitró Andrés Merlos, con nueve éxitos, siete empates y dos derrotas. Uno de esos éxitos, el último del Verde con este juez, fue frente a Unión de Santa Fe por 1 a 0 (gol de Elías López, sobre el final del encuentro) el pasado 29 de septiembre como local bajo el arbitraje del mendocino de San Rafael.

Por otra parte, con el gol concretado anoche, el chileno Iván Morales Bravo llegó a tres conquistas y alcanzó en el rubro de máximo artillero del conjunto juninense al linqueño Joaquín Gho.