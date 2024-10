Martín Funes: “Priorizamos el rendimiento de los jugadores”

El entrenador de Sarmiento, Martín Funes, habló ayer, en conferencia de prensa, en la previa del encuentro de esta tarde frente a Independiente.

“Cada día que pasa es un momento para tratar de seguir mejorando, hay varias cosas positivas y otras que creemos que hay que hacer algunos cambios. El tiempo es importante, sabemos que no hay, pero hace falta para ensayar y darle una impronta de algunas cuestiones personales”, manifestó.

“Entrenamos, vemos que es lo que mejor se puede adaptar a lo que pretendemos y elegimos en función de eso. A la hora de armar el equipo, priorizamos el rendimiento”, expresó.

El DT del Verde se refirió a la quita de los descensos en esta temporada y a las ausencias que tendrá el equipo en este choque. “En el corto plazo esa presión dejó de existir, pero creo que todos los que estamos en la zona de abajo no podemos confiarnos demasiado porque los puntos que falten ahora tienen una importancia muy grande para el año que viene”, indicó.

“Son dos jugadores que lo hicieron muy bien con Newell’s, siempre un jugador que arranca de titular y lo hace bien, pero lejos ser una complicación. El plantel tiene recursos para sustituir a los que no están. El que está recuperado y entrenó tres días es Facundo Roncaglia”, aseguró.

Por último, Funes dio detalles de la manera de juego que intenta trasmitirle al plantel y cómo llevarla a cabo.

“Nosotros creemos que el inicio por abajo, desde el primer tercio de la cancha, es importante porque cuanto más limpia le llegue a los jugadores que pueden generar juego podemos atacar mejor. Obviamente que eso tiene un riesgo que se minimiza con tiempo y trabajo. Lo que hacemos con respecto a esa idea es darles las variantes que tienen que ver con la distribución del rival”, sostuvo. “También, le damos las facultades a los futbolistas para que nada de lo que nosotros pretendemos, por falta de tiempo, genere una incomodidad. Si en algún momento del juego, no hay que iniciar por abajo no se inicia. No podemos ir en contra de las características de los jugadores, no tenemos que hacer jugar a un futbolista donde no tiene su mayor virtud”, concluyó.