“Será hasta cuando tenga que ser", dijo Messi sobre su retiro

Lionel Messi vive un momento dulce con la Selección Argentina y esta chance de jugar una nueva final en la Copa América en Estados Unidos, este domingo ante Colombia.

El capitán contó que prefiere mantenerse en el presente y no pensar mucho más adelante en el tiempo ante las constantes preguntas e incógnitas sobre qué será de su futuro con la celeste y blanca: "En este momento no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando, viviendo el día a día y de todo lo que vamos consiguiendo".

En un mano a mano exclusivo con DSports, Messi se refirió a su retiro del fútbol, pero no dio plazos acerca de cuándo colgará los botines: "Será hasta cuando tenga que ser y hasta que yo sienta que no da para más”.

"Yo tuve una etapa muy grande en la selección que la sufrí. Siempre me gustó estar e intentarlo, pero cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Y ahora que se da todo esto, lo disfruto", recordó el 10 sobre los momentos más difíciles que atravesó con el seleccionado albiceleste y cómo todo eso lo ayudó a valorar más lo logrado en estos últimos años.

"A la Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar un poco los planes, no fue como yo deseaba, pero ahora tenemos la oportunidad de jugar otra vez una final y vamos a dar el máximo para intentar conseguirlo", afirmó ya con la mirada puesta en el partido más esperado.