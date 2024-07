"Estamos ilusionados, como si fuera la primera final", expresó Martínez

Emiliano Martínez, figura y emblema de la Selección Argentina, palpitó la final de la Copa América de este domingo frente a Colombia. “Dibu” habló en conferencia de prensa en Miami junto a Lionel Scaloni, entrenador del combinado nacional.

"Va a ser la cuarta final y estamos ilusionados como si fuera la primera", expresó el arquero de Aston Villa. "Me enfoco primero en los 90 minutos, después si se dan 120 lo haremos como nos tocó en el Mundial. Los penales son cuestión de suerte", enfatizó Dibu.

"Tengo un gran entrenador de arqueros y una familia que me da muchas fuerzas", valoró. "Sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol, tenemos al mejor. En una final siempre hay mucha tensión", agregó el uno de la Selección Argentina.

Respecto a los penales, su materia preferida, Dibu reveló sus secretos: "Trato de concentrarme y mirar la pelota, no tanto el jugador. Si van bien pateados es muy difícil atajarlos".

"He ganado seis-siete tandas de penales pero siempre pienso en la siguiente, no en la que pasó", explicó Martínez. "Nunca hubiera planificado que esta sea mi cuarta final con la Selección. No cambiaría mi carrera para nada pero me costó muchísimo llegar", analizó.

Cuando le consultaron por el rival de hoy, Martínez detalló: "Sabemos la zurda que tiene James. Trataré de ayudar a mis compañeros en el juego aéreo, me faltó eso a lo largo de la Copa América".

"Son finales y toque quien nos toque iba a ser difícil. A los que piensan que por ser campeones del mundo estamos más relajados, están totalmente equivocados", agregó con seguridad el arquero de la Selección Argentina.

"Mis bailes también son por los chicos. Uno piensa de motivarlos de alguna manera. Un día se va a acabar esta Selección, pero mientras dure hay que aprovecharla al máximo", cerró Dibu Martínez en conferencia de prensa.