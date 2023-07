Marcos Heredia, el futbolista uruguayo que mudó sus sueños a Villa Belgrano

Villa Belgrano, flamante campeón del Torneo Apertura "Mario Meoni”, se caracteriza por tener entre sus filas a jugadores de diferentes países, como, por ejemplo, el japonés Tatsu Miura, el estadounidense Gart Bonet Moises o el uruguayo Marcos Heredia, entre otros.

Mientras disfruta los últimos días de vacaciones en Sauce, localidad de Uruguay que se encuentra a 700 kilómetros de Junín, Heredia habló con Democracia sobre sus comienzos, su llegada a Villa Belgrano y las expectativas que tiene para el próximo Torneo Clausura de la Liga del Oeste.

El delantero, que llegó hace cuatro meses al elenco conducido por Diego “Pipo” Martino, contó cómo vivió la consagración de la V Azulada en el Apertura “Mario Meoni”, luego de superar a Defensa Argentina por la mínima, en la anteúltima fecha.

“No me imaginaba que iba a salir campeón con Villa, aunque sabía y tenía las expectativas de poder hacerlo. Estoy súper contento por cómo se dio también, fuimos campeones invictos”, comentó.

El futbolista tuvo un breve paso por Sarmiento, en 2019, en Cuarta y Reserva, aunque la pandemia del Covid-19 se interpuso entre su sueño y se lo terminó arrebatando.

Con respeto a esto, Heredia explicó cómo llegó al Verde y sostuvo que sintió tristeza cuando le tocó dejar el elenco juninense.

“Una persona del club donde yo entrenaba en Uruguay conocía a Juan Carlos Piris, coordinador de las divisiones inferiores de Sarmiento, y él me lo presentó. Así se dio mi llegada al Verde”, detalló.

“Cuando me tocó dejar Sarmiento por la pandemia sentí una tristeza grande, porque ya me había adaptado a la ciudad. De todas formas, viví experiencias nuevas y que me hicieron crecer”, recordó.

Todo chico, mientras transita su adolescencia y empieza a conocer el mundo del fútbol, tiene un referente o un ídolo en el que se apoya e intenta imitar, a través de gestos, movimientos o festejos.

El nacido en Sauce, un pueblo pequeño que cuenta con 7 mil habitantes, se refirió a Luis Suárez y afirmó que “me gustaba ver sus movimientos”.

“Siempre me llamó la atención Luis Suárez, me gustaba ver sus movimientos para después replicarlos en la cancha”, manifestó.

El delantero de la V Azulada recordó cómo fueron sus comienzos en el fútbol y habló sobre su padre, y afirmó que “siempre tiró para adelante”.

“De pequeño arranqué en el baby en un club amateur. Luego, estuve haciendo las inferiores en Juventud de las Piedras, allí estuve tres años”, rememoró.

“Después volví al club de mi pueblo y ahí debuté en Primera. De chico veía el fútbol como un deporte recreativo”, indicó.

“La persona que más me apoyó en esto fue mi padre, siempre tiró para adelante y me aconsejó de la mejor manera”, expresó.

Heredia explicó cómo fue su llegada a Villa Belgrano y sostuvo que “la institución es un lujo”.

“Mi llegada a Villa Belgrano fue similar a Sarmiento, Piris fue el enlace para que llegue al club. La institución es un lujo, en todo sentido”, explicó.

“Las instalaciones de Villa apuntan a otro tipo de profesionalismo. La gente que rodea al club también son grandes personas, siempre están para nosotros”, opinó.

El futbolista comparó el fútbol argentino con el uruguayo y expresó que “el nivel de juego en Argentina es alto”.

“El fútbol argentino es más rápido, tenés que pensar y reaccionar al instante. En cambio, en Uruguay es más friccionado y disputado”, indicó.

“La parte física y de cómo se juega también es diferente. El fútbol uruguayo es más lento y el nivel de juego en Argentina es muy alto, todos los partidos son difíciles”, describió.

Heredia, que vive en la pensión de Villa junto a Tatsu Miura, Maximiliano García y Esteban Fernández, opinó sobre la idea de la V Azulada de incorporar jugadores de otros países.

“Siempre está la posibilidad de incorporar un jugador de otro país. Es otra manera de mezclar el fútbol porque cada uno tiene una forma distinta de jugar. Me parece una buena idea”, destacó.

Por último, el oriundo de Sauce, que mañana se tiene que presentar en Villa para comenzar con la pretemporada, comentó las expectativas que tiene para el próximo Torneo Clausura de la Liga del Oeste que comenzará a fines de agosto.

“Las expectativas para el Clausura son las mismas que el Apertura, ir paso a paso. Está buena la zona que nos tocó, porque vamos a enfrentar a rivales duros. Estoy muy motivado por lo que viene”, concluyó.