Javier Toledo: “Si me toca quedarme, lo haré orgulloso para defender estos colores”

Javier Toledo, que se le terminó el vínculo con Sarmiento luego un año y medio, habló con la prensa después del partido ante Banfield y se refirió a su futuro.

“Ahora voy a descansar con mi familia y después veremos qué pasará más adelante. Si me toca quedarme, lo haré orgulloso para defender estos colores”, indicó.

“Voy a esperar, sé que viene Pablo Lavallén, es un entrenador que conozco de San Martín de San Juan. No hablé ni con él ni con el presidente. Si bien hay que esperar por mi futuro, cierro un ciclo y me voy contento”, expresó.

Toledo, que convirtió cuatro goles en la Liga Profesional de Fútbol, se mostró “emocionado” al dejarle un mensaje a los hinchas del Verde.

“Que la gente siga apoyando y crea en este plantel, el club viene en crecimiento y está haciendo las cosas bien. Si todos tiran para el mismo lado los objetivos se pueden cumplir”, comentó.

“Me voy emocionado porque se hicieron cosas muy lindas en Sarmiento. Logramos quedarnos en Primera, creo que soy un referente por los chicos y me siento querido, pero no me gusta la gente que viene a tirar mala leche”, declaró.

El centro delantero nacido en la localidad de Marcos Juárez analizó la campaña que realizo el cuadro juninense en el certamen.

“Se hizo una buena campaña y queda la Copa de la Liga para seguir sumando puntos. Esperamos que el entrenador que venga pueda seguir fortaleciendo el grupo”, opinó.

“En los últimos partidos no pudimos lograr los resultados que queríamos. Cuando veníamos bien no éramos los mejores y ahora no somos los peores”, manifestó.

Por último, Toledo, que junto con Luciano Gondou fue el goleador (11) del ciclo de Israel Damonte, habló sobre sus compañeros y dijo que “defendimos con alma y vida esta camiseta”.

“Tanto yo como mis compañeros defendimos con alma y vida esta camiseta. Cuando llegué estábamos casi descendidos y logramos seguir en Primera”, concluyó.

PLANTEL PROFESIONAL

El Verde estará licenciado hasta el jueves

Luego del encuentro ante Banfield, correspondiente a la fecha 27 de la Liga Profesional, el plantel de Sarmiento quedó licenciado hasta el miércoles inclusive.

A partir del jueves, el Verde comenzará a preparar el segundo semestre de la temporada, con la mente puesta en la Copa de la Liga que comenzará el fin de semana del 19 y 20 de agosto, cuando el elenco juninense reciba a Tigre por la zona B del torneo.

Además, el jueves comenzará el ciclo de Pablo Lavallén en Sarmiento. El entrenador, que llega para reemplazar a Israel Damonte, firmará contrato hasta diciembre de 2024.