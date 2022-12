Scaloni: "Es un momento para festejar porque Argentina está en el pedestal del fútbol"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró hoy que está "en el lugar soñado para cualquier argentino" tras la victoria sobre Croacia que llevó al equipo a la final del Mundial de Qatar 2022 y aseguró que "es un momento para festejar" porque el elenco albiceleste "está en el pedestal del fútbol".

"Intento no emocionarme. Creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino, todos actuarían de la manera que actúo yo. Cuando jugás para tu Selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Después se puede ganar o perder, pero es emocionante y lo de la gente también. Va todo de la mano, cuando perdimos con Arabia sentimos el apoyo y eso es inigualable", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

Y agregó: "Somos todos hinchas de la celeste y blanca. Les agradezco y que festejen. Es un momento para festejar porque Argentina está en el pedestal del fútbol. Que disfruten que ya pensaremos en el domingo".

Lionel Scaloni: "Estoy en el lugar soñado de cualquier argentino. Y todos actuarían de la manera que actúo yo". pic.twitter.com/O4QyPGZri4 — TyC Sports (@TyCSports) December 13, 2022

"Los partidos no son todos iguales, más allá de que nosotros tengamos nuestra impronta a la hora de jugar. Hay rivales que te pueden someter e incluso superarte y ahí es cuando el equipo se regenera. Actúa en función del partido. En el segundo tiempo se vieron buenos pasajes, sufrimos menos, pero la virtud es saber afrontar lo que toca en cada momento", añadió sobre el desarrollo del choque con Croacia.

Además, continuó: "El cuerpo técnico irradia ilusión, hemos vivido cosas muy fuertes en la Selección. Hay tantos momentos entre los integrantes para compartir que yo creo que es positivo que estén los ex jugadores. Viven para la Selección, sufren como la hinchada y como los jugadores... para el que no es argentino sé que es difícil entenderlo, no todos tienen la cultura que tenemos nosotros. Hay que buscar el equilibrio que logramos conseguir".

Consultado por el partido decisivo de la Copa del Mundo, respondió: "No prefiero a nadie para la final, nunca fui de buscar rivales. El que toque, tocará. Los dos merecen estar ahí porque son dos grandes selecciones".

"Ganar siempre es bueno y ganar así, antes de una final, es el mejor descanso y remedio que puede haber. No es un mínimo detalle que pudimos hacer jugar a los 23 futbolistas de campo, que para mí era fundamental. Es importante porque lo merecen todos. Radica en ellos la fuerza del grupo, por eso estamos plenamente felices y llegamos bien", prosiguió el técnico.

Lionel Scaloni: "No hay dudas que MESSI ES EL MEJOR DE LA HISTORIA" pic.twitter.com/9olCcJGddp — TyC Sports (@TyCSports) December 13, 2022

Respecto al capitán Lionel Messi, Scaloni expresó: "Si es el más grande de la historia... a veces parece que lo decimos porque somos argentinos, pero no hay ninguna duda. Lo vengo diciendo hace mucho y tengo el privilegio de entrenarlo. Cada vez que lo ves, genera algo. Hay poco más que agregar, es una suerte que tenga puesta la celeste y blanca".

"El partido de Julián Álvarez fue muy bueno, no solo porque hizo dos goles sino porque nos dio una mano bárbara en el medio. Tiene un despliegue bárbaro y con la edad que tiene, es normal que se quiera comer el mundo. Estamos contentos porque lo pudo plasmar en la red", cerró el DT.