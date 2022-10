Fin de ciclo: Mario Sciacqua deja de ser mánager de Colón

El ex DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, dejará su puesto como mánager de Colón de Santa Fe, luego de una temporada irregular, en la que el conjunto "sabalero" no pudo cumplir con sus objetivos deportivos.

"No me han salido las cosas como esperaba. Volví al club con todas las ilusiones que tiene un profesional, pero también un hincha. Lamentablemente, no se nos dieron las cosas", admitió Sciacqua, quien a lo largo del año no pudo consolidar un entrenador en el club santafesino.

Tras su llegada a la institución, de la mano del presidente José Vignatti, Sciacqua -DT campeón de la Primera Nacional con el Verde- acercó a Julio Falcioni como entrenador para la participación de Colón en la Copa Libertadores. Pese a que el Sabalero consiguió clasificar primero en su grupo, para el duelo de octavos de final, frente a Talleres de Córdoba, sufrió importantes bajas, por vínculos contractuales que no pudieron renovarse, y lo pagó con la eliminación, a manos del cuadro dirigido por entonces por el portugués Pedro Caixinha.

A la salida de Falcioni le sucedió la llegada de Sergio Rondina, quien dejó su cargo luego de diez partidos. La temporada finalizó con los interinatos de "Chupete" Marini y Marcelo Saralegui, y resultados discretos para el equipo campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021.