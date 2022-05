Benjamín Borasi: "Será un partido muy especial para mí"

El delantero Benjamín Borasi, surgido en las inferiores de Sarmiento, aparece en la lista de convocados de Flandria para el partido que disputarán mañana ambos equipos en Córdoba, por Copa Argentina.

En diálogo con Democracia, el atacante oriundo de Rojas reconoció que será "un partido especial" y confió en las chances de su equipo de pasar la serie, aunque admitió que "será difícil", teniendo en cuenta que el Verde llega con el roce de la Liga Profesional. "Será un partido especial, le tengo mucho cariño a la institución y ahora enfrentarla será raro. Es algo nuevo para mí, pero espero un lindo partido y será lindo reencontrarme con compañeros", aseguró Borasi, que fue cedido a préstamo a principios del año, para jugar en el equipo de la localidad de Jáuregui, que transita el campeonato de la Primera Nacional.

En esa línea, el joven futbolista señaló que Flandria no atraviesa un buen presente en su competencia, en la que ocupa el puesto 32 de la tabla de posiciones. "En el campeonato no nos está yendo del todo bien, pero en lo personal me siento cómodo y sigo agarrando continuidad, que es lo que necesitaba", afirmó.

Con respecto al trámite del encuentro, Borasi, que fue el autor del último gol de Sarmiento en Copa Argentina -en el triunfo 1 a 0 sobre Newell's Old Boys de Rosario, en la edición del año pasado, en San Nicolás-, consideró que el conjunto de Junín llega con la ventaja del ritmo de Primera División. "Son partidos lindos, porque en la Copa Argentina se respira un ambiente diferente al del campeonato, los partidos van televisados y los ve mucha gente", reflexionó. Y concluyó: "He visto los partidos de Sarmiento este semestre, estuve en las primeras semanas con (el DT Israel) Damonte y me imaginaba que el equipo iba a jugar de esta manera. Tienen jugadores de mucha jerarquía y es una categoría más alta. Se va a sentir, pero tenemos que salir a darles disputa".

