Raúl “Pichi” Quiroga: “No puede salir nada de adentro del vestuario”

Raúl Quiroga nació en General Pinto el 28 de junio de 1956 y acaba de terminar un ciclo de 31 años como utilero del plantel profesional de River Plate, cuando en diciembre decidió poner punto final a su trabajo y jubilarse.

Desde 1990 hasta 2021, “Pichi” Quiroga fue testigo de todo tipo de situaciones en el vestuario del “millonario” y se fue con un nuevo título tras la consagración del equipo dirigido por Marcelo Gallardo en el Trofeo de Campeones.

Días después de su retiro, Quiroga fue entrevistado por colegas de “La Página Millonaria” para transmitir la emoción de este momento y recordar las mejores anécdotas de extensa etapa en la entidad de Núñez.

"Los jugadores sabían que yo me retiraba. Fue emocionante. Fueron muchos años y no es fácil, pero uno tiene que ser coherente y no ser egoísta. Las nuevas generaciones tienen que estar ahí. Yo cumplí un ciclo. He dejado mi familia, mi señora crió a mis hijos y no los vi crecer, nunca fui a una reunión ni al colegio ni nada", comenzó el utilero, quien recibió el año nuevo en su ciudad natal y allí pasó un par de semanas junto a sus familiares y amigos pintenses.

Sacrificado y esclavizante

“Pichi” reconoció que el trabajo en el vestuario es lindo, pero puede ser "esclavizante" por la cantidad de tiempo que insume. "Los vecinos ni sabían que laburaba en River. Salía de noche a las 5.30 de la mañana y volvía a las 21 horas, de noche. No tenés un franco, un día libre que tienen ellos, vos tenés que preparar la ropa para el otro día. Te lleva 12-14 horas por día. Es un lugar, un puesto muy sacrificado", reveló.

Quiroga se radicó en Capital Federal en la década del ’80 y llegó al club “millonario” en 1987, como empleado de seguridad después de ser camionero y tuvo que adaptarse al ambiente del fútbol.

Lo primero que tuvo que hacer es ganarse la confianza de los jugadores. "Hay que entrar en confianza porque ahí se mueven muchas cosas. Ahí se manejan muchos valores, es un lugar político. Discuten el técnico con el jugador y no puede salir nada de adentro del vestuario", detalló sobre la confidencialidad que requiere su rubro.

Actualmente, el trabajo de los utileros se incrementó por la cantidad de sponsors, parches y nombres que tienen las camisetas. Ante tanto qué hacer, “Pichi” dijo que es imposible no equivocarse.

"Ahora se llevan los tres juegos completos y hay que poner la propaganda y el nombre. Antes el número era hasta el 18 nada más. Ahora el técnico lleva 22 jugadores. Me ha pasado que he puesto mal los parches y me vinieron a reclamar, pero si vos trabajás te vas a equivocar", sostuvo y dijo que todos los partidos se arman juegos nuevos de casacas.

"Los lunes volvía al club y empezaba a preparar las camisetas para el partido siguiente", añadió quien tiene deseos de volver a vivir en su General Pinto natal, donde tiene una casa frente al estadio del Club Atlético Pintense.

Su relación con Marcelo Gallardo

El tiempo que compartió con futbolistas de todas épocas le generó una amistad especial con algunos de ellos. Como con Marcelo Gallardo, a quien conoce desde que era muy chico y así lo recuerda. "Con Gallardo viajaba en el 28 cuando yo estaba en seguridad. Era pibito y después lo conocí cuando subió a Primera. La relación es muy linda, porque nos hemos criado juntos. Me acuerdo que la mamá me decía: 'Cuidamelo al nene', cuando nos íbamos de pretemporada. Durante la cuarentena me llamaba para ver cómo estaba, pero no a mí solo. La verdad que conmigo se portó diez puntos", reflejó.

“Pichi” forjó cercanía con muchos de los jugadores y eran comunes los famosos mates antes del entrenamiento. "Nosotros somos medio psicólogos con los chicos. Nos ponemos a hablar de la familia, problemas particulares, o por ahí que el técnico lo saca y vienen llorando. El ‘Mencho’ (Ramón Ismael Medina Bello) y Hernán Díaz venían a tomar mate temprano con nosotros. Somos una familia", explicó.

La anécdota con Lionel Messi

Finalmente, en la entrevista con “La Página Millionaria”, Raúl Quiroga recordó su divertida anécdota con Lionel Messi en la final del Mundial de Clubes 2015. Una foto suya se viralizó y en redes se comenzó a decir que el crack rosarino era hincha de River.

"Le cambié la vida a ese pobre jugador, porque lo volví loco. Mi nieto me había pedido la camiseta de Messi, entonces le dije y me respondió que ya las había cambiado. Entonces se sacó el short en el momento y me lo dio. Después le cuelgo la camiseta de River en el cuello y nos sacamos una foto. Cuando llego a Buenos Aires, la subo a Facebook y se viralizó. Después me quise morir: Todos los días le preguntaban por eso. Me dio lástima por haberlo viralizado que lo habrán vuelto loco preguntándole", completó la entrevista Raúl “Pichi” Quiroga.

