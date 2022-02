Se definen hoy los últimos cuatro boletos para los cuartos de final del Torneo Nocturno

El Torneo Nocturno 2022 "Copa Nelson Francho Benito", organizado por la Liga Deportiva del Oeste, conocerá esta noche a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final.

Desde las 21.45, se jugarán en simultáneo los últimos tres encuentros correspondientes a la Zona A, de la surgirán los cuatro lugares que restan para completar el cuadro de la fase final del certamen.

El lunes por la noche, aseguraron su boleto a cuartos Ambos Mundos, Sarmiento, Defensa Argentina e Independiente, por la Zona B. Hoy, por el otro grupo, el puntero River recibirá a Rivadavia de Lincoln; Rivadavia de Junín será local ante Mariano Moreno; y Villa Belgrano oficiará de anfitrión en El Bosque frente a BAP.

Hasta el momento, el único cuadro que tiene asegurada su presencia en la próxima instancia es River, que además tiene garantizado el primer lugar del grupo. En cambio, Mariano Moreno aparece como el más apremiado en la previa, ya que deberá ganar su compromiso en cancha de Rivadavia de Junín y luego esperar el resultado de las otras canchas, con calculadora en mano.

El Bataraz, que en el arranque del año priorizó su participación en el Torneo Regional Federal Amateur -perdió el domingo pasado en semifinales de la Región Pampeana Norte, con Rivadavia de Lincoln- ahora ve comprometida la posibilidad de avanzar a cuartos en el Nocturno, competencia en la cual defiende el título obtenido en 2021, tras vencer en la final a Ambos Mundos.

Rivadavia de Lincoln, por su parte, vive su mejor momento en el inicio de la temporada, con la clasificación en el campeonato local al alcance de la mano y a punto de disputar la final regional de Federal con Sportivo Baradero.

Finalmente, Villa Belgrano tendrá un difícil compromiso ante BAP, para intentar meterse en cuartos y reencauzar así el rumbo, luego de un cierre de 2021 con sabor a poco, con la derrota en la definición del campeonato de la Federación Bonaerense y Pampeana y la temprana eliminación en el Torneo Regional Federal Amateur, pese al título del Torneo Apertura de la Liga del Oeste.

Posiciones

Zona A:

Pos. Equipo Pts J G E P

1-River Plate 13 5 4 1 0

2-Villa Belgrano 8 5 2 2 1

3-Rivadavia (L) 8 4 2 2 0

4-Rivadavia (J) 8 5 2 2 1

5-BAP 7 4 2 1 1

6-Mariano Moreno 5 4 1 2 1

7-D. Baigorrita 0 6 0 0 6

Miércoles:

21.45 - Rivadavia de Junín vs Moreno (Cancha de Rivadavia de Junín)

21.45 - River vs Rivadavia de Lincoln (Cancha de River)

21.45 - Villa Belgrano vs BAP (Cancha de Villa Belgrano)

Formativas:

Hoy:

Cancha de Rivadavia de Junín:

20.30 - Rivadavia de Junín vs Moreno - 2011

Cancha de River:

19.30 - River vs Rivadavia de Lincoln - 2008

20.30 - River vs Rivadavia de Lincoln - 2011

Cancha de Villa Belgrano:

19.30 - Villa vs BAP - 2008

20.30 - Villa vs BAP - 2011

Cancha de Defensa:

19.30 - Defensa vs Sarmiento - 2006/07

20.45 - Defensa vs Sarmiento - 2009/10

21.45 - Defensa vs Sarmiento - 2012/13

Jueves:

Cancha de Ambos Mundos:

19.30 - A. Mundos vs Independiente - 2006/07

20.45 - A. Mundos vs Independiente - 2009/10

21.45 - A. Mundos vs Independiente - 2012/13

Cancha de Rivadavia de Junín:

19.30 - Rivadavia de Junín vs Moreno - 2006/07

20.45 - Rivadavia de Junín vs Moreno - 2009/10

21-45 - Rivadavia de Junín vs Moreno - 2012/13

Cancha de Villa Belgrano:

19.30 - Villa vs BAP - 2006/07

20.45 - Villa vs BAP - 2009/10

21-45 - Villa vs BAP - 2012/13

Viernes:

Cancha de River:

19.30 - River vs Rivadavia de Lincoln - 2006/07

20.45 - River vs Rivadavia de Lincoln - 2009/10

21.45 - River vs Rivadaviade Lincoln - 2012/13

____________________________________

