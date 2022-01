Sarmiento venció a Origone en Agustín Roca y es líder

Sarmiento ratificó anoche su buen paso en el Torneo Nocturno 2022, al derrotar como visitante a Origone FC, por 2 a 1, en la localidad de Agustín Roca.

Con el triunfo, el Verde quedó como líder de la Zona B, a una jornada del final. Los dirigidos por Francisco Martínez comenzaron a justificar en el marcador su dominio en el juego cuando iban apenas 15 minutos.

Fue entonces que Fernando Balinari puso el 1 a 0 parcial, con un gol de cabeza. A los 40, cuando nada hacía pensar que Sarmiento podía perder el control del trámite, Esteban Boyler, la principal carta ofensiva de Origone FC, puso el empate, con una gran jugada personal.

En la parte final, a los 15, Juan Petraglia volvió a poner arriba a Sarmiento y selló el 2 a 1 final.

Primera División

Hoy:

Horario Cancha Partido

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Ambos Mundos

21.45 River River vs Dep. Baigorrita

Mañana:

Horario Cancha Partido

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Rivadavia (L)

21.45 Moreno Moreno vs BAP

Formativas:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 Defensa Defensa vs Independiente 2006/07

20.30 Defensa Defensa vs Independiente 2009/10

21.45 Defensa Defensa vs Independiente 2012/13

19.30 J. Newbery J. Newbery vs A. Mundos 2008

20.30 J. Newbery J. Newbery vs A. Mundos 2011



Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 Origone FC Origone vs Independiente 2006/07

20.45 Origone FC Origone vs Independiente 2009/10

21.45 Origone FC Origone vs Independiente 2012/13

20.30 Rivadavia (J) (J) vs Rivadavia (L) 2011

19.30 Ambos Mundos A.Mundos vs J. Newbery 2006/07

20.45 Ambos Mundos A.Mundos vs J. Newbery 2009/10

19.30 Moreno Moreno vs BAP 2008

20.30 Moreno Moreno vs BAP 2011

19.30 River River vs Dep. Baigorrita 2008

20.30 River River vs Dep. Baigorrita 2011

Viernes:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Rivadavia (L) 2006/07

20.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Rivadavia (L) 2009/10

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Rivadavia (L) 2012/13

19.30 Moreno Moreno vs BAP 2006/07

20.45 Moreno Moreno vs BAP 2009/10

21.45 Moreno Moreno vs BAP 2012/13

