Sarmiento busca reencontrarse con el triunfo frente a Newell's en el Eva Perón

Sarmiento quiere volver al triunfo, luego de dos partidos sin sumar de a tres, y buscará hacerlo esta tarde, desde las 14.30, en el Estadio Eva Perón, frente a Newell's Old Boys de Rosario, por la fecha 18 de la Liga Profesional.

El conjunto rosarino llega a Junín con la urgencia de salir de una crisis futbolística de largo arrastre, con daño colateral en el plano institucional, mientras la gestión del presidente Ignacio Astore lucha por reencauzar el rumbo de un club que supo pelear en los primeros planos a nivel nacional e internacional, en tiempos no tan lejanos.

Del lado del Verde, el equipo dirigido por Mario Sciacqua viene de empatar en la fecha pasada como visitante frente a Independiente, 1 a 1 en el Estadio Libertadores de América, pero en su última presentación como local perdió de manera sorpresiva ante Unión de Santa Fe, por 4 a 3.

Por ello, el duelo de esta tarde será clave para Sarmiento, que saldrá a la cancha con dos cambios con respecto al once titular que se presentó en Avellaneda, el jueves último: el lateral izquierdo Lautaro Montoya saldrá del equipo y Gabriel Alanís volverá a jugar como marcador de punta en la línea de cinco defensores.

El otro que dejaría la formación inicial es el volante derecho Gabriel Graciani. Los dos que ingresarían son Sergio Quiroga y Federico Paradela, quienes se repartirán la mitad de la cancha con Federico Bravo, que jugará como contención.

El resto del equipo sale de memoria: Manuel Vicentini al arco; línea de cinco defensores, con Martín García, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli, Nicolás Bazzana y Gabriel Alanís; y Jonatan Torres con Luciano Gondou haciendo dupla en la delantera.

Sarmiento llega al partido con 20 puntos en la tabla, tres más que su rival de turno, que viene de despedir a Fernando Gamboa como entrenador y tendrá por segunda vez en el banco al interino Adrián Taffarel, a la espera que avancen las conversaciones con Gabriel Heinze, como posible nuevo entrenador.

En Rosario, sin embargo, creen que la llegada del Gringo excede las posibilidades reales del club en la actualidad y, en cambio, aparecen con más chances nombres como los de Eduardo Berizzo o Sebastián Becaccece, ya pensando en la temporada venidera.