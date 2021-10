Federico Bravo: "Es un partido fundamental y tenemos muchas chances de lograr los tres puntos"

El volante central de Sarmiento, Federico Bravo, palpitó el encuentro de hoy frente a Newell's Old Boys de Rosario, por la fecha 18 de la Liga Profesional, y consideró que el equipo juninense tiene "muchas chances" de quedarse con el triunfo, en el Estadio Eva Perón.

En diálogo con Democracia, el mediocampista cordobés se mostró conforme con su rendimiento, en la vuelta a la actividad, luego de haber sido sometido a una cirugía, por una lesión que sufrió durante el partido contra Huracán, por la undécima fecha.

"Estoy muy contento por haber vuelto a jugar, después de la mala fortuna que tuve en la lesión. Pero ya quedó atrás y me concentro en ponerme al 100% para estar a disposición del equipo", aseguró Bravo, quien destacó que, si bien el equipo rosarino no llega en buena forma futbolística, cuenta con jugadores de jerarquía como para complicarle el trámite al conjunto de Junín.

"Es un partido fundamental para nosotros y si hacemos las cosas bien, tenemos muchas chances de quedarnos con los tres puntos. Newell's es un plantel con grandes jugadores, que quizás no están en su mejor momento, pero necesitan ganar y hay que estar muy concentrados. Sería importante ganar para darle más valor al gran punto que logramos la fecha pasada contra Independiente", afirmó.

Por otra parte, Bravo admitió que el tramo final del año, y el calendario comprimido que obliga a jugar varios encuentros entresemana, puede estar pasándole factura a los clubes de la Liga, como se vio en la derrota contra Unión de Santa Fe, en el Eva Perón, en un encuentro en el que Sarmiento cometió errores en defensa que no estaban en los cálculos del cuerpo técnico conducido por Mario Sciacqua.

"Con Unión quizás no estuvimos atentos a esos detalles que se pagan caro en Primera División, pero lo importante es que el grupo está muy fuerte y nos recuperamos en pocos días. Todos los equipos, cuando se acerca el final de los campeonatos, tienden a mermar en lo físico, pero no creo que sea nuestro caso, ya que hicimos un gran esfuerzo en una cancha difícil como la de Independiente y logramos un buen empate", insistió.

Asimismo, en la previa del duelo con Newell's, Bravo anticipó que podría darse " un partido algo más lento, porque se espera mucho calor en Junín y los dos equipos lo van a sentir", en referencia a que el juego comenzará a las 14.30.

Finalmente, el exmediocampista de Boca subrayó el hecho de que, en un contexto en el que más de la mitad de los equipos han cambiado de entrenador en lo que va del campeonato, el Verde consiguió sostener el proceso de Mario Sciacqua desde el ascenso a Primera División.

"Es importante y habla muy bien del club, pero tampoco olvidamos que nos han quitado cuatro puntos muy claros (en referencia a los empates con Lanús y Godoy Cruz, en los que hubo goles en posición adelantada que debieron haber sido anulados), con los cuales hoy estaríamos hablando de que Sarmiento viene haciendo un torneo espectacular", sostuvo.

No obstante, Bravo insistió en que el representativo juninense ha estado a la altura de las circunstancias, en su primera temporada en la Liga Profesional. "Hemos sido muy competitivos y con excepción de algún partido puntual, ningún equipo nos ha pasado por arriba", remató.