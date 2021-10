Malos resultados, ausencia de una forma de juego y un interinato: así llega Newell´s

El primer partido oficial entre Newell´s Old Boys y Sarmiento enmarcado en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue en la B Nacional un 28 de mayo de 1961. En esa oportunidad ambos equipos igualaron 1-1 en el Eva Perón.

Hoy, sesenta años después de aquel encuentro, y en el marco de la fecha 19 del torneo “Socios.com” de la Liga Profesional, se enfrentarán ambos equipos para seguir engrosando el historial en la máxima categoría.

Desde 1961, el Verde y la Lepra se enfrentaron en 15 oportunidades. Sarmiento ganó 3 veces, Newell's en 4 ocasiones y se registraron 8 empates.

Sin embargo, esta ocasión es muy particular para el conjunto rosarino por diversos factores: recambio de entrenadores, malos resultados producto de rendimientos bajos y año electoral en el club.

En tal sentido, tras la última fecha disputada ante Aldosivi en el estadio Marcelo Bielsa, los jugadores dejaron la cancha con seriedad, siendo reprobados por el público que se dio cita en el Coloso.

El último fin de semana fue cuando se produjo el debut al frente del equipo del DT internino Adrián Taffarel, quien asumió en reemplazo de Fernando Gamboa, tras su salida luego de la derrota ante Gimnasia Esgrima La Plata.

El cuerpo técnico del entrenador Taffarel está integrado por: Rodolfo Aquino (AC), Emanuel Lillini (PF), Fernando Monclus (AS) y Fernando Luciani (PF2).

Al llegar, además del contexto descripto en anterioridad, otra cuestión con la que tuvo que lidiar el nuevo DT fueron las lesiones de distintos jugadores que dificultan el armado del 11.

Son los casos de Pablo Pérez, quien entrena aparte tras la lesión sufrida ante River el 15 de septiembre y aún no se recupera por completo; Julián Fernández, baja por lesión frente a Lanús el 20 de septiembre; y el último caso del defensor Carlos Lema que tuvo que abandonar el campo de juego el pasado fin de semana.

El cuerpo médico del plantel informa una molestia en la región inguinal derecha sufrida por el defensor en el último encuentro ante Aldosivi.

El jugador realizará fisioterapia y trabajos de forma diferenciada, evaluándose su evolución para determinar su disponibilidad de cara a los próximos compromisos, siendo duda hoy ante Sarmiento.

Panorama nada sencillo para el conjunto rosarino que hoy arriba al estadio Eva Perón con más dudas que certezas y con el deseo ferviente de ganar para tratar de legitimar este nuevo proceso y darle respiro a un plantel asfixiado por presiones.

Por último, vale resaltar que Fernando Gamboa pasó a engrosar la lista de entrenadores que han dejado su cargo en las 18 fechas del actual torneo local. Previamente se habían ido Juan Antonio Pizzi (Racing), Sergio Rondina (Arsenal), Miguel Ángel Russo (Boca), Gustavo Coleoni (Central Córdoba), la dupla Mariano Messera y Leandro Martini (Gimnasia LP), Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Juan Manuel Azconzábal (Unión), Leonardo Madelón (Platense), Fernando Gago (Aldosivi), Omar de Felippe (Atlético Tucumán) y Paolo Montero (San Lorenzo).

“El cambio de técnico significó un cambio en el sistema táctico: pasó de un 4-2-3-1 al 4-4-2. Se priorizó más el orden y retrasar algunas líneas de juego”

Los números

El conjunto rosarino registra 16 unidades producto de cuatro victorias, cuatro igualdades y ocho derrotas. El bajo rendimiento del equipo también se traduce en la determinación en las áreas: tiene 17 goles a favor y 24 en contra, con un saldo negativo de -7.

En tal sentido, después de Arsenal (-15) y Central Córdoba (-8), que son los equipos que se ubican en lo más bajo de la tabla de posiciones, y de San Lorenzo (ubicado por debajo del Verde), Newell´s es el cuarto equipo del campeonato con peor diferencia de gol.

La última victoria de la Lepra fue en la fecha 9, cuando se impuso jugando en condición de visitante en el estadio La Fortaleza ante Lanús por 2-1.

Tras aquel encuentro, cosechó tres derrotas y dos empates, obteniendo dos puntos de quince posibles.

Relacionado a esto tiene que ver la salida del exDT Fernando Gamboa, que dejó su cargo el 17 de octubre, luego de la derrota el anterior día ante Gimnasia Esgrima La Plata.

El bajo rendimiento y los malos resultados se tradujeron en la salida del entrenador y en la transición hacia un nuevo proceso técnico, en el calor de las elecciones en la institución rosarina con la derrota del oficialismo.

Los diversos hechos que se desarrollan en el contexto político, encuentran su correlato en las decisiones y en las personas de turno pese a quien le pese. Es por ello que, tras la derrota electoral, Enrique Borrelli dejó de ser el coordinador del club pese a haber firmado su renovación hasta 2024.

Volviendo a lo que hace a la materia de fútbol, el esquema más empleado por Gamboa fue de 4-2-3-1, aunque fue rápidamente modificado por Adrian Taffarel en el comienzo de su interinato, cambiándolo a un sistema de 4-4-2, para darle equilibro al sistema de juego, siendo el que seguramente vuelva a repetir hoy con Sarmiento.

Las miradas de periodistas rosarinos

Democracia dialogó con dos periodistas rosarinos para recabar un análisis puntilloso de la forma de juego de Newell´s.

Axel Rolón cubre el día a día de la Lepra rosarina para Radio 2, AM 1230. Sobre la llegada del nuevo DT al equipo y el sistema táctico apuntó para este medio: “El cambio de técnico significó un cambio en el sistema táctico: pasó de un 4-2-3-1 al 4-4-2. Se priorizó más el orden y retrasar algunas líneas de juego. Eso se ve en que Aldosivi tuvo dos o tres situaciones de juego como mucho”.

“El cambio de esquema derivo en que el equipo tenga menor juego producto de un equipo ´cortado´: la línea de defensores alejada de los delanteros”, señaló y criticó: “El equipo se cae mucho físicamente después de la hora de juego”.

Para complementar el análisis de Rolón, Democracia también habló con Hernán Cabrera, periodista que trabaja en las radios LT8 y Del Plata Rosario, y audiovisualmente en Telefe Rosario.

El “Negro”, como lo conocen en el mundo del fútbol rosarino, expuso sobre Newell´s: “El rendimiento del equipo es malo: es un plantel al que le falta jerarquía, con resultados que los han puesto en un lugar complicado. Salvo Scocco, el equipo no tiene líderes y tiene muchas ausencias”.

Y siguió: “De hecho, a muchos juveniles les pesan los partidos, quizás porque están teniendo los primeros partidos en la máxima división. Todo eso hace un cóctel explosivo para un equipo que no está pasando un buen presente”.

Acerca de la transición en la conducción técnica opinó: “Gamboa intentaba jugar un poco más por abajo y armar líneas de juego; en cambio, Taffarel recurre a mucho pelotazo”.

Y definió sobre este último: “Es un entrenador que viene de dirigir a la Séptima división. Está acostumbrado a los juveniles y se basa en ir a buscar por las bandas con pelotazos cruzados. No se ha visto mucha diferencia en la actitud del equipo”.

“El rendimiento del equipo es malo: es un plantel al que le falta jerarquía, que tiene muchas ausencias por lesión y con resultados que los han puesto en un lugar complicado”

La última vez en el Eva Perón

El domingo 18 de septiembre del año 2016 fue la última ocasión en la que se enfrentaron Sarmiento y Newell´s en Junín.

Fue empate en 1 en un partido que se lució más por la fricción y el arbitraje de Germán Delfino, que por el juego. Había abierto el marcador el delantero rosarino Ignacio Scocco, pero en el complemento, tras la asistencia de Hamilton Pereira, el mediocampista Jonathan Santana selló la igualdad.

En aquel encuentro, el Verde formó con: Julio Chiarini; Francisco Dutari, Nicolás Bianchi Arce, Alexis Niz y Guillermo Cosaro; Walter Busse, Jonathan Santana, Hamilton Pereira y Kevin Mercado; Leandro Díaz y Gonzalo Di Renzo. DT: Gabriel Schürrer.

Por su parte, la visita hizo lo propio con el siguiente 11: Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Néstor Moiraghi, Sebastián Domínguez y Germán Voboril; Diego Mateo, Maximiliano Rodríguez, Joel Amoroso y Facundo Quignón; Mauro Matos e Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

Respecto al último enfrentamiento entre ambos equipos, la última vez fue en Rosario el 10 de mayo del corriente año, en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional. También tuvo como resultado un empate en 1 con el mismo desenvolvimiento de partido: la apertura por parte de la Lepra en los pies de Rodríguez, y la igualdad de Torres para rescatar un punto en la visita a Santa Fe.

Jugadores con pasos por Newell´s y Sarmiento

Algunos futbolistas que han vestido las casacas de ambos equipos han sido el defensor Pablo Aguilar y los mediocampistas José María Lorant, Víctor Figueroa y Alexis Nicolás Castro.

Por otro lado, en su faceta como entrenador, vale resaltar la labor desarrollada por el histórico DT Juan Carlos Montes, quien era poseedor de una gran sabiduría y entre los hechos más destacados, se encuentra el haber posibilitado el debut de Diego Armando Maradona en la Primera de Argentinos Juniors en el año 1976, y ser el entrenador del mítico equipo de Sarmiento que se consagró en el 80 y el que llegó al ascenso en el 91.