Comienza la penúltima fecha de la primera ronda del Torneo Apertura de la Liga del Oeste

El Torneo Apertura 2021 de la Liga Deportiva del Oeste comienza a vivir hoy la penúltima fecha de la etapa clasificatoria.

Desde las 16.30, en simultáneo, habrá dos encuentros del campeonato de Primera División "Carlos Giacobini-Copa Sociedad Comercio e Industria", mientras que mañana se disputarán otros tres y el lunes se concretará el restante. Asimismo, entre hoy y mañana se desarrollarán varios partidos de las categorías formativas.

En lo que respecta a la máxima categoría, esta tarde, desde la cancha de BAP, se medirán el local y Jorge Newbery, por la sexta fecha de la Zona A. Ambos equipos vienen siendo animadores de su grupo, aunque en su última presentación no pudieron obtener los tres puntos, ya que el Ferroviario empató en su visita a River y el Aviador -que tuvo fecha libre- perdió en su cancha por la cuarta jornada frente al mismo rival.

A la misma hora, pero por la fecha 4 de la Zona B, chocarán en El Bosque el anfitrión Villa Belgrano e Independiente, con la necesidad de recuperarse de las derrotas que sufrieron en la última fecha. En el caso del conjunto de la "V", fue superado por Defensa, aunque entre semana se recuperó con un triunfo ante Rivadavia de Lincoln por el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana.

El Rojo, en cambio, viene de dos caídas al hilo, frente a Defensa y, más recientemente, contra Rivadavia de Junín.

La fecha continuará mañana, con tres partidos: desde las 14, en Ciudad Deportiva, un alicaído Sarmiento recibirá a River, con la urgencia de borrar la goleada en contra que sufrió el fin de semana pasado contra Ambos Mundos; media hora antes, Rivadavia de Lincoln será local frente a Rivadavia de Junín; y a las 16.30, Deportivo Baigorrita esperará a Defensa.

El último encuentro de la jornada lo protagonizarán Moreno y Ambos Mundos, en la cancha del Bataraz, el lunes a las 21. El fin de semana que viene, se jugará la última fecha y luego comenzarán los cuartos de final.

Programación de partidos

Formativas:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

13.00 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River Sexta

14.30 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River Octava

16.00 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River Cuarta

13.00 Rivadavia Lincoln Rivadavia L vs Rivadavia J Sexta

14.30 Rivadavia Lincoln Rivadavia L vs Rivadavia J Octava

16.00 Rivadavia Lincoln Rivadavia L vs Rivadavia J Cuarta

13.00 Moreno Moreno vs Ambos Mundos Sexta

14.30 Moreno Moreno vs Ambos Mundos Octava

16.00 Moreno Moreno vs Ambos Mundos Cuarta

13.00 Baigorrita D. Baigorrita vs Defensa Sexta

14.30 Baigorrita D. Baigorrita vs Defensa Octava

16.00 Baigorrita D. Baigorrita vs Defensa Cuarta

12.00 BAP BAP vs J. Newbery Quinta

13.45 BAP BAP vs J. Newbery Pre-décima

14.45 BAP BAP vs J. Newbery Séptima

Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría

10.00 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River Pre-décima

11.00 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River Séptima

12.15 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River Quinta

10.00 Rivadavia Lincoln Rivadavia L vs Rivadavia J Pre-décima

11.00 Rivadavia Lincoln Rivadavia L vs Rivadavia J Séptima

12.15 Rivadavia Lincoln Rivadavia L vs Rivadavia J QUinta

10.00 Moreno Moreno vs Ambos Mundos Pre-décima

11.00 Moreno Moreno vs Ambos Mundos Séptima

12.15 Moreno Moreno vs Ambos Mundos Quinta

14.00 Baigorrita D. Baigorrita vs Defensa Quinta

11.30 BAP BAP vs J. Newbery Sexta

13.00 BAP BAP vs J. Newbery Octava

14.15 BAP BAP vs J. Newbery Cuarta

11.30 Villa Belgrano Villa vs Independiente Sexta

13.00 Villa Belgrano Villa vs Independiente Octava

14.15 Villa Belgrano Villa vs Independiente Cuarta

Primera División:

Hoy:

Horario Cancha Partido

16.30 BAP BAP vs J. Newbery

16.30 Villa Villa vs Independiente

Mañana:

Horario Cancha Partido

14.00 Ciudad Deportiva Sarmiento vs River

13.45 Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Rivadavia (J)

16.30 Dep. Baigorrita D. Baigorrita vs Defensa

Lunes:

Horario Cancha Partido

21.00 Moreno Moreno vs Ambos Mundos