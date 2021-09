El plantel de Sarmiento entrenará hoy a las 10

El plantel profesional de Sarmiento de Junín entrenó ayer en el Centro de Alto Rendimiento, habiendo ordenado el entrenador Mario Sciacqua trabajos en espacios reducidos y algo con pelota, en la continuidad de las tareas previas a enfrentar el domingo 3 en el estadio Único de La Plata a Gimnasia y Esgrima, con la vuelta de público local en las tribunas.

Hoy, el técnico santafecino del CAS citó a los jugadores al estadio "Eva Perón" y allí harán, a partir de la hora 10, una práctica de futbol, en la cual el DT comenzará a definir el equipo para visitar al "Lobo", desde las 13.30 con arbitraje de Silvio Trucco.

No contará el Verde con el volante Julián Chicco, quien llegó al límite de tarjetas amarillas, y como está lesionado Federico Bravo, se estima que podría regresar al equipo titular el experimentado Federico Vismara, o en su defecto, estaría entre los once Sergio Quiroga, si es que Sciacqua no dispone otro sistema táctico.

Mañana volverán a entrenar y repetirán el sábado por la mañana, para viajar pasado el mediodía, luego del almuerzo en la sede del Club, a la ciudad de las diagonales, para concentrar en un hotel de la capital provincial.