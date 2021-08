Sciacqua reconoció su "bronca" por la derrota y para Gallardo fue "un triunfo clave en lo emocional"

Los entrenadores de Sarmiento, Mario Sciacqua, y River, Marcelo Gallardo, analizaron en la conferencia de prensa post-partido lo que dejó el ajustado triunfo del Millonario por 2 a 1, anoche, en el Estadio Eva Perón, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Para el DT del Verde, el resultado dejó "sabor amargo" para sus dirigidos, teniendo en cuenta el desgaste realizado por el conjunto de Junín para jugarle de igual a igual a los de Núñez.



"Me voy con bronca y tristeza, porque hicimos un muy buen partido, contra un equipo de mucha jerarquía y que juega muy bien", lamentó Sciacqua, quien hizo especial hincapié en el gol de Enzo Pérez, a la salida de un córner, que terminó inclinando la balanza a favor de River.



"El orden defensivo que tuvo Sarmiento fue muy bueno, el gol de pelota parada es un detalle y nos deja con una sensación amarga", insistió Sciacqua, tras admitir que su equipo sintió la exigencia de enfrentar al conjunto de Gallardo. "River estaba más fresco que nosotros, por eso los cambios que hicimos. Sentimos el desgaste, más allá de lo físico, también de lo mental", señaló.

"Estábamos tristes, por el desarrollo del partido, porque Sarmiento hizo un gran esfuerzo", concluyó Sciacqua.



Condiciones adversas

Por su parte, Gallardo subrayó la importancia del triunfo de River, teniendo en cuenta las múltiples bajas que sufrió su plantilla, entre lesionados y convocados a la selección argentina, para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.



"Tengo que separar el partido de hoy, por todas las dificultades que tuvimos para el armado, por los lesionados y todos los que tenemos en Selección. No fue el mejor partido, claramente no lo fue, pero sí viene bien emocionalmente para el plantel", expresó.

"Cuando las condiciones son adversas, los resultados suelen ser adversos. Pero sirve desde lo emocional y para poder sumar en la tabla", agregó Gallardo.