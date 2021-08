Volvió el fútbol a Junín: jugaron las inferiores y hoy se reanuda el campeonato de Primera

Con varios partidos de categorías formativas, regresaron ayer los partidos oficiales de fútbol de la Liga Deportiva del Oeste, luego de cuatro largos meses de espera, por las restricciones sanitarias por la crisis del Covid-19.

Las canchas de los clubes locales volvieron a tener actividad en la vuelta del Torneo Apertura "Carlos Giacobini" Copa Sociedad Comercio e Industra, que se reanudó en la fecha 1 para la Zona A y la fecha 2 para la Zona B. Ayer, se disputaron los encuentros de categorías inferiores, mientras que hoy regresará con seis partidos en campeonato de Primera División.

Resultados de ayer

6ta - Rivadavia (J) 0 vs Defensa 3

6ta - BAP 0 vs Moreno 1

6ta- River 5 vs Ambos Mundos 0

6ta- Villa Belgrano 8 vs Dep. Baigorrita 0

8va- Villa Belgrano 1 vs Dep. Baigorrita 0

8va- River 1 vs Ambos Mundos 0

8va- Rivadavia (J) 0 vs Defensa 3

8va- BAP 1 vs Moreno 0

6ta- J. Newbery 5 vs Origone FC 0

4ta - Rivadavia (J) 2 vs Defensa 2

4ta - River 0 vs Ambos Mundos 1

4ta - Villa 2 vs Baigorrita 0

4ta - BAP 1 vs Moreno 0

4ta- Newbery 1 vs Origone 1

8va- Newbery 0 vs Origone 2

6ta - Rivadavia (L) 6 vs Independiente 0

8va - Rivadavia (L) 2 vs Independiente 0

4ta - Rivadavia (L) vs Independiente 0+

Partidos para hoy

Fecha 2 - Zona A - Cancha: Rivadavia (J)

11.00 - Rivadavia (J) vs Defensa -Pre10ma

12.15 - Rivadavia (J) vs Defensa - 7ma

13.30 - Rivadavia (J) vs Defensa - 5ta

16.30 - Rivadavia (J) vs Defensa - 1ra

Fecha 2 - Zona A - Cancha: Rivadavia (L)

11.00 - Rivadavia (L) vs Independiente - Pre10ma

12.15 - Rivadavia (L) vs Independiente - 7ma

13.30 - Rivadavia (L) vs Independiente - 5ta

16.30 - Rivadavia (L) vs Independiente- 1ra

Fecha 1 - Zona A - Cancha: Villa Belgrano

13.30 - Villa vs Dep. Baigorrita - 5ta

16.30 - Villa vs Dep. Baigorrita - 1ra

Fecha 2 - Zona A - Cancha: J. Newbery

11.00 - J. Newbery vs Origone FC - Pre10ma

12.15 - J. Newbery vs Origone FC - 7ma

13.30 - J. Newbery vs Origone FC - 5ta

16.30 - J. Newbery vs Origone FC- 1ra

Fecha 2 - Zona B - Cancha: River Plate

11.00 - River vs Ambos Mundos - Pre10ma

12.15 - River vs Ambos Mundos- 7ma

13.30 - River vs Ambos Mundos - 5ta

16.30 - River vs Ambos Mundos- 1ra