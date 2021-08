Rodrigo Burela: "Tuve el orgullo de haber jugado en uno de los clubes más grandes de la Argentina"

Con una carrera de más de una década como futbolista profesional, entre los años '90 y el inicio del nuevo siglo, Rodrigo Burela puede presumir de haberse parado alguna vez debajo de los tres palos como guardameta de River, en el Estadio Monumental.

A pocas horas de que el Verde reciba al Millonario en el Eva Perón, por la novena fecha del Torneo de la Liga Profesional, el actual entrenador de arqueros del plantel dirigido por Mario Sciacqua reconoció que, el de mañana, no será un encuentro más, sino que se trata de un acontecimiento deportivo que despierta grandes expectativas en el mundo futbolístico juninense y nacional.

"Es un partido muy importante, que sin dudas posiciona a Junín en los primeros planos del fútbol nacional. Para el pueblo futbolero, es muy lindo y una motivación muy grande", aseguró Burela, en diálogo con Democracia, a la vez confió en que Sarmiento tiene chances de llevarse un buen resultado en su cancha.

"Llegamos muy bien, en los últimos partidos que jugamos, ya sea con Rosario Central, Atlético Tucumán y Colón, e incluso con Racing, a pesar de haber perdido, la apuesta del equipo es muy buena, más allá de cuál sea el resultado. Ojalá podamos sostener lo que venimos haciendo, tanto en la solidez defensiva como en la definición, y sumar, porque siempre es importante, aún más ante rivales que, por plantel y jerarquía, en la previa son superiores", reflexionó Burela, quien como arquero supo enfrentar a River, vistiendo el buzo de Argentinos Juniors y Lanús, y conoce de antemano la magnitud del desafío para Sarmiento.

"Son equipos importantes, que aunque estén o no en su mejor momento, siempre tienen jugadores de jerarquía, que te obligan a estar atentos todo el tiempo. Cuando se inspiran, y aunque quizás tengas el control del partido, en una jugada te lo pueden revertir", explicó.

Debut poco normal

Corría el Torneo Clausura 1992, cuando, el 10 de mayo de aquel año, a Burela le tocó debutar en Primera División, en el arco de River, en una jornada poco feliz para el club de Núñez.

En la fecha 12, el equipo entonces dirigido por Daniel Passarella recibió a Newell's Old Boys de Rosario, dirigido por Marcelo Bielsa, un adversario directo en la lucha por el campeonato. Aquella tarde, el árbitro Javier Castrilli expulsó a cuatro jugadores de River -tres en la misma jugada-, entre ellos, al arquero Ángel David Comizzo. También vieron la roja Oscar Acosta, Fabián Basualdo y Jorge Higuaín.

En ese contexto, con una formación deshilachada, el juninense Burela debió saltar a la cancha, en su estreno absoluto en la máxima categoría del fútbol nacional. El resultado fue una goleada aplastante para los rosarinos, por 5 a 0, que capitalizaron la amplia superioridad numérica de cuatro jugadores en cancha, y se impusieron con goles de Alfredo Berti, Fernando Gamboa, Ricardo Lunari (2) y Lukas Tudor.

"Viéndolo a la distancia, me hubiera gustado debutar en condiciones normales y no tan desfavorables, con cuatro jugadores menos esa tarde, con un rival como el Newell's de Bielsa, que después fue el campeón de ese torneo", lamentó Burela, quien, sin embargo, conserva el "orgullo" de haber formado parte "de uno de los clubes más grandes de la Argentina".

"Fue el único partido oficial que me tocó jugar en River. Antes, estuve en Cuarta División y luego en Reserva con Alejandro Sabella. Hubiera soñado otro debut, no se dio, pero tuve el honor de haber estado en uno de los clubes más grandes de la Argentina", concluyó.