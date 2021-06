Ping pong a Juan Manuel Azconzábal

-Si no hubieses sido jugador, ¿qué hubieras sido?

-No lo sé. No tengo respuesta a eso, siempre supe que iba a ser jugador.

-¿Primer auto?

-Un Gol rojo. Me lo compré a los 25 años.

-De todos los clásicos que viviste, ¿cuál es el más picante?

-Estudiantes-Gimnasia; Central-Newell´s.

-Estuviste en México, Colombia, Ecuador, España: ¿dónde encontraste el mejor nivel?

-El personal en México, y a nivel equipo elijo el fútbol argentino: el más competitivo de todos.

-¿El mejor técnico del fútbol argentino?

-Julio César Falcioni, Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo.

-¿Y a nivel internacional?

-Klopp, Conte y Guardiola.

-¿Una cuenta pendiente?

-Salir campeón y dirigir una Copa Libertadores.

-¿Te retiraste de la forma en que querías?

-Me hubiera gustado terminar jugando en Moreno.

-Si te llaman para dirigir en Gimnasia: ¿aceptas?

-No.

-¿Vino o cerveza?

-Vino.

-¿Mate o café?

-Las dos.

-¿Maradona o Messi?

-Maradona.

-Por lo que viste, ¿un futbolista de Sarmiento que se asemeje al Vasco jugador?

-Son todos mejores que yo.

-¿Y en el fútbol general?

-No tengo. Mis referentes fueron Daniel Gallego, Oscar Ruggeri y Oscar Craviotto.

-¿Qué es peor: perder una final contra tu clásico rival o descender?

-Descender.

-Siendo jugador: ¿te fuiste a las manos con un rival o compañero?

-Rival sí, compañero quizás en algún entrenamiento. Pero no pasó de un par de manos. Tengo una excelente relación con todos mis excompañeros. Me ha tocado ser capitán en muchos equipos y me gustaba mucho representarlos.

-¿Una frase?

-Hay que ganar.

-¿Una serie?

-No tengo.

-Definí tu presente en Unión en una palabra.

-Desarrollo.

-¿El Vasco Azconzábal es?

-Un apasionado del fútbol.