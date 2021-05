Reserva: la final entre Sarmiento y Boca se jugará el próximo miércoles

Crece la expectativa en Junín por la gran final del Torneo de Reserva que disputarán Sarmiento y Boca por el título de la división. En las últimas horas, la Liga Profesional de Fútbol confirmó que el encuentro se jugará el próximo miércoles, 2 de junio, de las 15.

No obstante, al cierre de esta edición, aún no estaba confirmada la sede del compromiso. El Verde, dirigido por Martín Funes, viene de dejar en el camino a River, en semifinal, por 2 a 0, en el River Camp, en uno de los mejores encuentros del equipo juninense en la campaña.

Por su parte, el Xeneize, conducido por Sebastián Battaglia -uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de la institución- llega tras derrotar a Newell's Old Boys de Rosario, por 2 a 1.

Ambos equipos ya se enfrentaron en el campeonato: fue por la tercera fecha de la Zona B, en territorio boquense, con empate 2 a 2. El certamen de Reserva se definirá dos días antes de la Copa de la Liga Profesional, cuyo duelo decisivo iba a ser el mismo miércoles, pero se reprogramó para el viernes 4.

Así las cosas, el club de la Ribera podría asegurar su presencia en las finales de ambas categorías, ya que, además de enfrentar a Sarmiento en Reserva, podría llegar a la final del trofeo de Primera División, si el lunes supera a Racing, en la primera semifinal, en el Estadio San Juan del Bicentenario.

El otro protagonista del choque por el título saldrá del vencedor de la segunda semifinal, que animarán Colón de Santa Fe e Independiente, también en tierras sanjuaninas. Todo ello dependerá de si, finalmente, no se extienden las restricciones sanitarias decretadas por el gobierno nacional hasta el 30 de mayo, medida que mantiene en suspenso la competencia nacional.

En contrapartida, siguen adelante los torneos internacionales organizados por Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La Primera sigue de descanso

Mientras se resuelven los certámenes de Reserva y Liga Profesional, el plantel de Primera División de Sarmiento, dirigido por Mario Sciacqua, continúa su receso, luego de haber finalizado su participación en la Copa de la Liga Profesional y tras el triunfo ante Newell's Old Boys por Copa Argentina, en San Nicolás.

De acuerdo con la planificación inicial, los jugadores y el cuerpo técnico regresarían al trabajo el próximo 7 de junio, para el inicio de la pretemporada rumbo al Torneo de la Liga Profesional, que iniciará a mediados de julio próximo.