Federico Paradela: "Estamos con mucha confianza y ojalá podamos aprovecharlo"

Luego de algunos días de incertidumbre, luego de las medidas decretadas a nivel nacional por la pandemia de Covid-19, Sarmiento ya conoce la fecha para jugar la final del Torneo de la división Reserva, frente a Boca.

Será el próximo miércoles, 2 de junio, desde las 15, en el Estadio Florencio Sola, de Banfield. El Verde, dirigido por Martín Funes, llega al compromiso luego de haber derrotado de manera contundente a River, 2 a 0, en las semifinales.

Una de las figuras del equipo juninense es Federico Paradela, atacante oriundo de la localidad de Quiroga, distrito de 9 de Julio, que en los últimos encuentros viene cumpliendo un rol destacado en el campeonato.

En diálogo con Democracia, el joven delantero, de 19 años, aseguró que el equipo de Junín llega en buena forma al compromiso final, pese a la incertidumbre generada alrededor de la fecha del encuentro, que recién se definió en los últimos días.

"Estamos muy bien, confiados y trabajando para lo que viene, que es un partido muy difícil ante Boca. Cuando terminamos con River, sabíamos que se suspendía el fútbol, pero veníamos hablando y la posibilidad era que se jugara en esa fecha, así que lo tomamos con tranquilidad", comentó Paradela.

Con 8 goles convertidos en lo que va de la campaña, y con un rendimiento en alza, que llamó la atención del DT de la Primera División, Mario Sciacqua, quien ya lo convocó para algunos compromisos en la Copa de la Liga Profesional, Paradela resaltó su buen presente personal, aunque priorizó el objetivo colectivo, que podría hacerse realidad en unos pocos días, si el Verde consigue imponerse ante el Xeneize.

"En lo personal, por suerte estoy muy bien y lo importante es seguir enfocado en lo que estoy haciendo. A nivel equipo, estamos con mucha confianza y ojalá podemos aprovecharlo el miércoles", expresó.

Firma de contrato

El momento de Paradela quedó plasmado ayer en la firma de su contrato como profesional, noticia que fue difundida por el club y recibida con satisfacción por los socios y simpatizantes.

Así, el jugador de Quiroga -primo del actual volante de River Plate, José Paradela- dio un nuevo paso hacia adelante en su carrera, pero aseguró que no se conforma con lo conseguido.

"Para mí, haber firmado contrato es algo muy importante, no solo por lo que significa para mi carrera, sino porque es un reconocimiento del club a todo lo que vengo trabajando. Pero no me voy a quedar con esto, siempre hay que ir por más", afirmó.

La posibilidad de levantar el trofeo de campeón en la Reserva podría ser el siguiente paso, ese que tanto buscan Paradela y el resto del plantel sarmientista.