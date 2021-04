Boca venció con autoridad a Santos y se afianza como líder de su grupo

Boca venció anoche por 2 a 0 al Santos de Brasil, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, y se afirma como uno de los equipos más sólidos de lo que va del trofeo continental.

El Xeneize se impuso en La Bombonera con goles de Carlos Tévez y Sebastián Villa, frente a un conjunto brasiñelo que llegó afectado por una fuerte crisis deportiva, a raíz de la repentina salida del DT argentino Ariel Holan, por la acumulación de malos resultados.

El DT Miguel Russo sorprendió con la inclusión de Cristian Pavón en el primer equipo y Boca tomó el dominio futbolístico y emocional del partido ya desde la primera etapa.

En el complemento, ya con la diferencia consumada, Boca no sufrió sobresaltos y hasta pudo reservar energías, algo que preocupa en exceso a Russo por lo apretado del calendario.

Es que Boca volverá a jugar por la Copa de la Liga Profesional el próximo domingo ante Lanús e inmediatamente deberá viajar a Ecuador, para el tercer cotejo de este grupo de Libertadores ante Barcelona, que lo recibirá en Guayaquil.

Por lo pronto, ahora Boca es líder del Grupo con 6 unidades, escoltado por Barcelona con 3. The Strongest y Santos cierran sin unidades. Y además Boca, como bien le gusta a su técnico, está con la valla invicta.