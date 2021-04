Gimnasia derrotó a Newell's y se prepara para viajar a Junín para medirse con Sarmiento

Gimnasia y Esgrima de La Plata venció anoche de local a Newell's Old Boys, por 2 a 1, en el cierre de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con el triunfo, el Lobo platense dejó sin invicto a Germán "Mono" Burgos como DT de La Lepra y quedó a tres puntos de la zona de clasificación a los cuartos de final en la Zona B. Todo ello, una semana antes de viajar a Junín, para enfrentar a Sarmiento, por la penúltima jornada de la fase de grupos.

Gimnasia fue el más ambicioso de los dos en el encuentro, a sabiendas de que una victoria era imprescindible para llegar a las últimas dos fechas de competencia con algunas chances de entrar entre los cuatro primeros clasificados a la fase final.

Fue por ello que el "Tripero" se paró en campo rival y atacó por los costados con la velocidad de Johan Carbonero, pero además pudo manejar el balón desde el medio hacia los flancos, con la sapiencia de Matías Pérez García, a la sazón ambos los autores de los goles gimnasistas.

En el complemento, apareció Carbonero, antes de los 10 minutos, para poner en ventaja al conjunto albiazul, que a partir de allí comenzó a revalidar esa ventaja parcial y a buscar aumentarla.

Y lo conseguiría sobre los 23 minutos, a través de Pérez García, luego de una trepada del cada vez más eficiente lateral derecho Marcelo Weigandt, que derivó hacia el goleador, quien definió con un disparo desde fuera del área.

Sin embargo, Newell's logró descontar apenas tres minutos más tarde, por intermedio del ingresado Luciano Cingolani y entonces le puso suspenso al cuarto de hora final del encuentro.

Pero Gimnasia no perdió de vista su norte, siguió jugando como al principio, no bajó la intensidad y por ello se terminó llevando una merecidísima victoria sobre un Newell's que pareció padecer prematuramente el cansancio de la doble competencia que empezó a transitar con su disputa de la Copa Sudamericana, donde entre semana viajó a Brasil para empatar sin goles con Goianense, en su debut en el grupo F.

Gimnasia llegó a los 14 puntos y quedó a tres de Independiente, que es el cuarto y último que está clasificando hoy a la Fase Final. El lunes próximo, deberá enfrentar a Sarmiento, con la expectativa de llegar con la ilusión intacta hasta la última fecha.

La Fecha 12, con "superdomingo"

La Fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional estará atravesada por el sábado 1° de mayo, Día Internacional del Trabajo. Por ello, la programación tiene reservada un "superdomingo", con una importante cantidad de encuentros.

Programación completa:

Viernes 30 de abril

21.00: Colón - Arsenal (Zona A)

Domingo 2 de mayo

11.00: Boca - Lanús (Zona B)

11.00: Defensa y Justicia - Unión (Zona B)

13.10: Independiente - Atlético Tucumán (Zona B)

13.10: Aldosivi - Argentinos (Zona A)

15.20: San Lorenzo - Godoy Cruz (Zona A)

15.20: Talleres - Huracán (Zona B)

17.30: Banfield - River (Zona A)

17.30: Vélez - Patronato (Zona B)

19.40: Rosario Central - Newell's (Interzonal)

22.00: Central Córdoba (SdE) - Racing (Zona A)

Lunes 3 de mayo

15.45: Sarmiento (Junín) - Gimnasia (Zona B)

18.00: Estudiantes - Platense (Zona A)