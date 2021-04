Meoni y su pasión por el deporte

El deporte, como la política, fue una de las grandes pasiones del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que el viernes pasado murió en un accidente en la Autovía de la Ruta 7, cuando regresaba a Junín desde Capital Federal.

En una entrevista con Democracia, en 2009, cuando transitaba el segundo de sus tres mandatos como intendente del distrito, Meoni habló de los recuerdos de su adolescencia en las canchas de Jorge Newbery, como jugador, y de Sarmiento, como hincha.

También se refirió a la importancia del Verde para la vida deportiva y social juninense, en tiempos en los que la institución fijaba los cimientos de uno de sus ciclos más gloriosos, cuyos resultados se dejan ver en el presente. Fueron tan solo algunas de las reflexiones del entonces mandamás, en un diálogo inolvidable, que cobra todavía más trascendencia en los horas actuales:

Por unos minutos dejó la presión de lado, los problemas de la coparticipación de la soja, los paros del campo, la crisis económica, el adelantamiento de las elecciones, los fondos no recibidos desde el gobierno nacional o los problemas cotidianos del tránsito en la ciudad. Volvió a su infancia, se recordó corriendo detrás de la pelota en los campitos de su barrio detrás de Vialidad de la Provincia, a la vera de la ruta 188. “Estaba casi afuera del mapa urbano”, comenta entre risas el Intendente que en fragmentos de la nota fue simplemente Mario. Reconoce al deporte como algo “fundamental” en la formación de los chicos explicando que de niño el juego lo ayudó a formarse como persona.

“Gracias al deporte aprendí a relacionarme, a comprender las reglas y a hacer muchos amigos”, argumenta con un tono feliz en su voz, como volviendo a revivir esos años en lo que jugaba como defensor en Jorge Newbery. “Me gustaba mucho Roberto Mouzo”, dice y agrega: “Jugué del ´78 al ´82, iba con todos mis amigos y es un club al que le tengo mucho cariño, aunque mi corazón está en Sarmiento”.

-¿Qué significa el deporte para usted?

-Es una de las actividades vitales de los seres humanos, en cuanto a lo que simboliza en la salud tanto física como mental: creo que es un gran formador de personas.

-¿Y para su gestión?

-De la misma manera. Por eso tenemos una actividad bastante importante en lo que tiene que ver con la formación de los chicos con las escuelas deportivas, con los trabajos en los barrios, con la promoción del deporte, en la salud deportiva con la incorporación del consultorio el año pasado para garantizarles a todos hacerlo sin inconvenientes. Me parece que hay una atención integral, fundamentalmente del niño y de los adolescentes pensando al deporte como una forma de vida.

-Algunos deportistas amateurs con lo que hable durante este ciclo de notas, se mostraron un poco molestos al ver, por ejemplo, ayuda para las instituciones profesionales de Junín y no para ellos…

-No lo veo así, creo que hemos ayudado a muchos siempre que pudimos. Básicamente lo que hacemos es subsidiar a las entidades madres como a la escuela de atletismo, o a otros deportistas puntuales. Cuando se ve en Sarmiento, Ciclista o Argentino la publicidad tiene que ver más con la inserción de la ciudad a nivel turístico, como una marca para mostrarse al país más que un apoyo a la práctica deportiva. Para que la gente sepa que hay turismo en la ciudad tenés que publicitarlo y creemos que el deporte es un canal muy importante para hacerlo.

Su vida deportiva y el amor por Sarmiento

Como todos empezó a pegarle a la pelota en los campitos de la ciudad, en los famosos “barrio contra barrio” y luego, a los 12 años, fue a despuntar el vicio del fútbol a Newbery. También vivía su pasión por el club de sus amores: Sarmiento. “Creo que hoy vive su mejor momento institucional”, asevera.

-¿De chico jugaba al fútbol?

-Sí, iba todos los días y entraba a la cancha, ahora no sé si puedo decir que jugaba (risas). De los 12 a los 16 años estuve en Newbery.

-Se dice que era un gran defensor…

-(risas) No, hacía lo que podía. Mi puesto era de central, alguna rara vez de volante, pero mi lugar en la cancha estaba en el fondo. Iba con mis amigos del barrio, vivía cerca de la cancha y es un club al que le tengo mucho cariño.

-¿Era de ir seguido a la cancha para ver a Sarmiento?

-Sí, siempre me gustó mucho el fútbol: vengo de un hogar muy humilde así que el único deporte con el que uno tenía contacto directo era con el fútbol, con los amigos en el campito. Iba todos los sábados a la cancha solo, porque mi familia no es muy futbolera. Me tomaba el colectivo blanco que había en esa época y me iba para la cancha. Recuerdo mucho el partido de Sarmiento – Español del año ´77 porque la cancha reventaba de gente, me lo acuerdo muy clarito.

-¿La campaña del ´80 la siguió?

-Por supuesto: no podía ir todos los sábados a la cancha porque a los 15 años empecé a trabajar de lava copas y justo ese día tenía que trabajar (risas). Pero los días que tenía libre no me lo perdía. Obviamente que también en la “A”: fueron momentos inolvidables. De ahí para adelante lo he seguido mucho. La última gran alegría fue ganarle a Tigre en el ´96 cuando ascendimos: éramos 30 en la tribuna, no había mucha confianza en el partido de vuelta (risas). El último campeonato también, pero ese lo viví con más intensidad porque estaba en la cancha.

-El proyecto en sí de Sarmiento, ¿le sirve a la ciudad?

-Seguramente, me parece algo extraordinario, no sólo como hincha sino como juninense. Es algo muy bueno. Por primera vez en mucho tiempo veo a un club que tiene una dirigencia responsable con un proyecto claro, mucho más que jugar un campeonato, ganar puntos y ascender. Se va a notar en los próximos años y a Junín le va a servir para su crecimiento. Sin duda desde que tengo uso de razón el club está viviendo una de las mejores etapas de su vida: ojalá que los hinchas y la ciudad entiendan este proceso y lo respalden.