Los DT de la Liga, con muchas ganas de que empiece el Nocturno

Luego de varios meses sin actividad oficial por la crisis sanitaria del COVID-19, los equipos de la Liga Deportiva del Oeste viven con gran entusiasmo el inicio del Torneo Nocturno 2021, que se pondrá en marcha el próximo viernes para la Primera División.

Para los entrenadores, el certamen plantea un desafío doble a sus capacidades: por un lado, la necesidad de mantener la motivación de los jugadores para seguir entrenando, durante los días en los que la fecha del retorno a las canchas era pura incertidumbre; por otro lado, lograr un funcionamiento colectivo aceptable, luego del parate más extenso del que se tenga memoria.

"Estamos con unas ganas bárbaras de jugar, después de esperar por tanto tiempo que se reanude el fútbol, ahora vemos que por fin va a llegar el momento. En nuestro caso, tenemos algunas bajas por lesiones y estamos tratando de rearmar el equipo", comentó a Democracia Cristian Badino, entrenador de Defensa Argentina, que jugará en su cancha el partido inaugural frente a Jorge Newbery, el próximo viernes a las 21.30.

"No vamos a llegar como quisiéramos, pero todos los equipos vamos a estar más o menos en la misma condición", agregó.

Pese a las condiciones en las que llegará al estreno, el DT no pierde la esperanza de llegar a disputar las rondas finales del campeonato.

"Nos tocó una zona durísima (con Jorge Newbery y Villa Belgrano), pero creo que los que logren sobrevivir al grupo van a estar peleando los primeros puestos. Nos preparamos para estar en las instancias finales, más allá de los inconvenientes que tengamos. Defensa está para pelear mano a mano con los mejores", avisó.

Diametralmente, opuestas son las aspiraciones de Deportivo Baigorrita, que aprovechará el Torneo Nocturno para dar rodaje a sus jugadores de las categorías inferiores. "Nosotros no hemos traído refuerzos, porque vamos a encarar este torneo con pibes del club, queremos apostar a las inferiores y se ha armado un lindo grupo", aseguró Ezequiel Santos Cariaca, entrenador del equipo del distrito de General Viamonte.

Asimismo, recordó que Deportivo Baigorrita empezó a entrenar mucho más tarde que los equipos juninenses, lo que, desde su perspectiva, afectará el rendimiento de sus dirigidos. "Nosotros llevamos un mes y medio de entrenamiento, mientras que hay clubes que llevan tres meses. Hace mucho que no se compite y sabemos que no es lo mismo una práctica o un amistoso que un partido oficial", admitió.

Desde Lincoln, el DT de Rivadavia, Juan Carlos Gho, también afirma que "hay muchas ganas de volver a competir", aunque pone un signo de alerta frente a la situación de la pandemia del coronavirus.

"Tuvimos un largo parate, porque aquí en Lincoln estuvo muy complicada la situación y lo sigue estando. Además, el único equipo que está entrenando somos nosotros, por lo que jugar partidos amistosos se complica mucho. Hemos tenido charlas y coincidimos en que teníamos que empezar a cuidarnos más de cara al torneo, para no tener complicaciones en el equipo por la pandemia, pero al final de cuentas es muy difícil y nunca se sabe cuándo nos puede tocar contagiarnos", explicó, en comunicación con este diario.

"Nuestros jugadores son, en su mayoría, chicos jóvenes, pero fue un compromiso asumido por todos el de tomar todas las precauciones. Como nosotros, todos los equipos seguramente tienen muchas ganas de jugar y eso hará que tengamos un muy lindo campeonato", vaticinó.

Al igual que sus colegas, Gho reconoció que fue "muy difícil" sostener la motivación de su equipo, en los meses en los que no había precisiones sobre la vuelta a la competencia.

"Fue muy difícil, arrancamos en septiembre a trabajar en el gimnasio con grupos de diez, pero no teníamos fecha de regreso a las canchas. Dependíamos mucho de lo que pasaba en el fútbol del Interior, que fue el último en arrancar", describió.

Sin embargo, y con todos los obstáculos por delante, el DT linqueño tiene claro cuál debe ser la meta de su equipo en el Torneo Nocturno 2021. "El objetivo es cumplir un buen papel y llegar a jugar la final, lo que ocurre es que hasta que no enfrentemos al primer equipo, no vamos a tener una medida real de cómo estamos", sostuvo, con cautela.

"Sin la posibilidad de jugar amistosos, hemos realizado buenos entrenamientos, pero siempre entre nosotros. La realidad la vamos a tener cuando juguemos por los puntos, contra un rival que juega por lo mismo nosotros. Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos bien o mal", concluyó.