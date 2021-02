Fixture de la primera fecha del Torneo Nocturno 2021

Formativas

Jueves 4

Horario. Cancha ................Partido ..........Categoría

18.00 .... DefensaDefensa vs J. Newbery 2003/2004

19.45.....Defensa..... Defensa vs J. Newbery...... 2007

20.45 ....Defensa..... Defensa vs J. Newbery...... 2010

-

Sábado 6

Horario. Cancha ................Partido ..........Categoría

18.00.......Defensa ..........Defensa vs J. Newbery 2005/2006

19.30...... Defensa ........ Defensa vs J. Newbery2008/2009

20.30.... Defensa......Defensa vs J. Newbery2011/2012

-

Lunes 8

Horario. Cancha ................Partido ..........Categoría

19.45 ....Origone.. Origone vs Independiente ... 2007

20.45 ....Origone.. Origone vs Independiente ... 2010

-

Martes 9

Horario. Cancha ................Partido ..........Categoría

18.00..Rivadavia (J)..Rivadavia (Jun) vs Rivadavia (Lin)...

2003/2004

19.45......Rivadavia (J)Rivadavia (J) vs Rivadavia (L)2007

20.45 .....Rivadavia (J)Rivadavia (J) vs Rivadavia (L) 2010



Jueves 11

Horario. Cancha ................Partido ..........Categoría

18.00 ....River ............River vs Sarmiento2003/2004

19.00 ....A Mundos A Mundos vs D. Baigorrita .. 2007

19.45.....River ........... River vs Sarmiento ........ 2007

20.45 ....River ...........River vs Sarmiento ........ 2010

-

Primera

Viernes 5

Horario.. Cancha ....................................... Partido

21.30...... Defensa.................. Defensa vs J. Newbery

-

Lunes 8

Horario.. Cancha ....................................... Partido

21.30...... Rivadavia (J)..Rivadavia (J) vs Rivadavia (L)

-

Martes 9

Horario.. Cancha ....................................... Partido

21.30...... Origone............. Origone vs Independiente

-

Miércoles 10

Horario.. Cancha ....................................... Partido

21.30...... River ............................River vs Sarmiento

-

Jueves 11

Horario.. Cancha ....................................... Partido

21.30.......Ambos Mundos.. A. Mundos vs Dep. Baigorrita